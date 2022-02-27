Не будь как мэр Купянска! Градоначальник не сдал Бердянск оккупантам

Мэр Бердянска отказался работать с оккупантами / Коллаж "Сегодня"

На востоке Украины сложилась такая ситуация, когда иногда наши города временно и частично оказываются под контролем российских оккупантов, вторгшихся на нашу территорию 24 февраля. Однако практически все местные градоначальники продолжают борьбу за свои города, не спеша вывешивать флаг России на муниципальные органы власти. О том, что надежда еще осталась, заявил мэр Бердянска (Запорожская область) Александр Свидло в телеграме.

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О ситуации в городе:

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В город вошли российские войска, зашли в админздания.

Мэр на их условия не пошел и сменил "ставку", откуда продолжит выполнять свои обязанности.

"Дорогие бердянцы. Несколько часов назад все мы с вами стали свидетелями, как на территорию города зашла тяжелая военная техника и вооруженные солдаты и начали продвижение по всей территории нашего родного города. До последнего момента я находился на своем рабочем месте в здании исполнительного комитета и вместе с оперативным штабом руководили и координировали работу всех коммунальных служб. Недавно в здание исполкома вошли вооруженные люди и представились солдатами российской армии. Они проинформировали, что все административные здания находятся под их контролем и они берут под контроль здание исполкома. Нам было предложено продолжить свою работу, но под контролем вооруженных людей. Считаю данное предложение неприемлемым, поэтому мы всем составом оперативного штаба покинули здание исполкома, но продолжаем координировать работу оперативного штаба удаленно", – сообщил Александр Свидло.

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