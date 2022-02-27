Не будь как мэр Купянска! Градоначальник не сдал Бердянск оккупантам

Мэр Бердянска отказался работать с оккупантами / Коллаж "Сегодня"
На востоке Украины сложилась такая ситуация, когда иногда наши города временно и частично оказываются под контролем российских оккупантов, вторгшихся на нашу территорию 24 февраля. Однако практически все местные градоначальники продолжают борьбу за свои города, не спеша вывешивать флаг России на муниципальные органы власти. О том, что надежда еще осталась, заявил мэр Бердянска (Запорожская область) Александр Свидло в телеграме.
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О ситуации в городе:
- В город вошли российские войска, зашли в админздания.
- Мэр на их условия не пошел и сменил "ставку", откуда продолжит выполнять свои обязанности.
"Дорогие бердянцы. Несколько часов назад все мы с вами стали свидетелями, как на территорию города зашла тяжелая военная техника и вооруженные солдаты и начали продвижение по всей территории нашего родного города. До последнего момента я находился на своем рабочем месте в здании исполнительного комитета и вместе с оперативным штабом руководили и координировали работу всех коммунальных служб. Недавно в здание исполкома вошли вооруженные люди и представились солдатами российской армии. Они проинформировали, что все административные здания находятся под их контролем и они берут под контроль здание исполкома. Нам было предложено продолжить свою работу, но под контролем вооруженных людей. Считаю данное предложение неприемлемым, поэтому мы всем составом оперативного штаба покинули здание исполкома, но продолжаем координировать работу оперативного штаба удаленно", – сообщил Александр Свидло.
Обстановка
- Четвертый день вторжения России в Украину начался с мощных взрывов. Оккупанты подорвали газопровод в Харькове, а в Василькове – нефтебазу.
- ЕС ввел новые жесткие санкции против РФ – отключение от системы SWIFT, замораживание активов Центрального банка и ограничение для российских олигархов в Европе.
- Городской голова Купянска Геннадий Мацегора, которого в 2020 году избрали от политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", сдал свой город войскам РФ.
- Настоящий украинец на Балеарских островах (архипелаг в Испании) провел "спецоперацию" по уничтожению роскошной яхты ценой 7 миллионов евро, которая принадлежала одному из директоров российской компании по производству оружия "Ростех".