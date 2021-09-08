Не было и месяца: самой молодой жертвой COVID-19 в Украине стала новорожденная девочка

Младенец умер от ковида. Фото Reuters

В Киевской детской инфекционной больнице от коронавируса умерла девочка, которой исполнился 21 день от роду. Это самая молодая жертва коронавируса в Украине.

Смерть наступила 2 сентября, сообщила главврач больницы Татьяна Каминская в комментарии "Украинской правде".

Ребенка госпитализировали 27 августа, когда девочке было всего 15 дней. Доставили в больницу в тяжелом состоянии – у младенца была одышка, высокая температура и интоксикация.

"Ребенок поступил с проявлениями дыхательной недостаточности и был госпитализирован в отделение анестезиологии интенсивной терапии", – рассказывает Каминская.

Врач объяснила, что у девочки был тяжелый респираторный дистресс-синдром – состояние, при котором кислород через легкие не может попасть в кровь. У малышки и ее матери был подтвержден COVID-19. В больницу девочка поступила на 5 день после заболевания. Мать заразилась через неделю после выписки из роддома.

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"Девочка была в тот же день интубирована, сразу подключена к искусственной вентиляции легких, получила обследования и лечение в соответствии с нашим локальным протоколом оказания помощи больным COVID-19, но несмотря на это, ее состояние прогрессивно ухудшалось, и 2 сентября она умерла", – говорит главный врач.

Всего в больницу с начала эпидемии поступали 500 детей с диагнозом COVID-19 и у всех болезнь протекала довольно легко. Сейчас в инфекционной больнице 40 детей с таким диагнозом.

Ранее самой молодой жертвой ковида в Украине считался двухмесячный мальчик из Мариуполя. Младенец скончался спустя сутки после госпитализации. По словам медика, мальчика пытались спасти, однако его состояние быстро ухудшалось.

Также умер двухмесячный малыш из Бахмута Донецкой области, который находился в Харькове на лечении. Он имел сопутствующую патологию – врожденные пороки сердца.