Не було й місяця: наймолодшою жертвою COVID-19 в Україні стала новонароджена дівчинка

Немовля померло від ковіду. фото Reuters

У Київській дитячій інфекційній лікарні від коронавірусу померла дівчинка, якій виповнився 21 день від народження. Це наймолодша жертва коронавірусу в Україні.

Смерть настала 2 вересня, повідомила головлікар лікарні Тетяна Камінська в коментарі "Українській правді".

Дитину госпіталізували 27 серпня, коли дівчинці було всього 15 днів. Доставили до лікарні у важкому стані – у немовляти була задишка, висока температура і інтоксикація.

"Дитина надійшла з проявами дихальної недостатності і була госпіталізована до відділення анестезіології інтенсивної терапії", – розповідає Камінська.

Лікарка пояснила, що у дівчинки був важкий респіраторний дистрес-синдром – стан, при якому кисень через легені не може потрапити в кров. У малятка і її матері був підтверджений COVID-19. До лікарні дівчинка поступила на 5-й день після захворювання. Мати заразилася через тиждень після виписки з пологового будинку.

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"Дівчинка була того ж дня заінтубована, відразу підключена до штучної вентиляції легень, отримала обстеження і лікування у відповідності з нашим локальним протоколом надання допомоги хворим на COVID-19, але незважаючи на це, її стан прогресивно погіршувався, і 2 вересня вона померла", – каже головний лікар.

Всього до лікарні від початку епідемії надходили 500 дітей з діагнозом COVID-19 і у всіх хвороба протікала досить легко. Зараз в інфекційній лікарні 40 дітей з таким діагнозом.

Раніше наймолодшою жертвою ковіду в Україні вважався двомісячний хлопчик з Маріуполя. Немовля померло через добу після госпіталізації. За словами медика, хлопчика намагалися врятувати, проте його стан швидко погіршувався.

Також помер двомісячний малюк з Бахмута Донецької області, який перебував у Харкові на лікуванні. Він мав супутню патологію – вроджені вади серця.