Не можете получить COVID-сертификат? В Киеве открылись первые пункты поддержки "Дії"

Пункты команды поддержки уже работают/Коллаж "Сегодня"
В Киеве запустили пункти команды поддержки "Дії" с COVID-сертификатами офлайн. Они будут размещены в центрах вакцинации.
Об этом на своей Facebook-страничке сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Как это будет работать?
Украинцы, которые получили прививку от COVID-19, смогут сразу на месте сгенерировать сертификат в "Дії". В пунктах вам подскажут, как это сделать.
"Кстати, теперь получить COVID-сертификат в "Дії" стало проще. Для этого больше не нужна электронная подпись. Теперь нужно зайти в приложение или портал, нажать "Получить сертификат" и все. Сертификат сгенерируется. Подписывать лицом запрос на сертификат не требуется", – уточнил Михаил Федоров.
Где будут находится пункти команды поддержки
Пункты уже работают в таких центрах вакцинации:
• Центральный железнодорожный вокзал, пл. Вокзальная, 1
• ТЦ River Mall, Днепровская набережная, 12
Цифровые сертификаты в "Дії" будут доступны не для всех
Их смогут получить только те, кто сделал прививку в Украине.
"Если вы прошли вакцинацию от COVID-19 в другой стране, в Украине вам необходимо обратиться к семейному врачу с документом, удостоверяющим прививку. На его основе врач внесет данные в электронную систему здравоохранения и выдаст бумажный международный сертификат о вакцинации. Цифровой сертификат в "Дії" в таком случае не генерируется", – рассказала замминистра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Мария Карчевич.
Ранее мы писали:
- В приложении "Дія" упростили получение COVID-сертификатов. Теперь для этого не нужно подтверждать личность с помощью Photo ID, достаточно авторизоваться через Bank ID или Mobile ID.
- Министерство цифровой трансформации с согласия Министерства внутренних дел предложило 21-летнему разработчику фейкового приложения "Дія" стажировку.