Не можете получить COVID-сертификат? В Киеве открылись первые пункты поддержки "Дії"

Пункты команды поддержки уже работают/Коллаж "Сегодня"

В Киеве запустили пункти команды поддержки "Дії" с COVID-сертификатами офлайн. Они будут размещены в центрах вакцинации.

Об этом на своей Facebook-страничке сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Как это будет работать?

Украинцы, которые получили прививку от COVID-19, смогут сразу на месте сгенерировать сертификат в "Дії". В пунктах вам подскажут, как это сделать.

"Кстати, теперь получить COVID-сертификат в "Дії" стало проще. Для этого больше не нужна электронная подпись. Теперь нужно зайти в приложение или портал, нажать "Получить сертификат" и все. Сертификат сгенерируется. Подписывать лицом запрос на сертификат не требуется", – уточнил Михаил Федоров.

Где будут находится пункти команды поддержки

Пункты уже работают в таких центрах вакцинации:

•‎ Центральный железнодорожный вокзал, пл. Вокзальная, 1

•‎ ТЦ River Mall, Днепровская набережная, 12

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Цифровые сертификаты в "Дії" будут доступны не для всех

Их смогут получить только те, кто сделал прививку в Украине.

"Если вы прошли вакцинацию от COVID-19 в другой стране, в Украине вам необходимо обратиться к семейному врачу с документом, удостоверяющим прививку. На его основе врач внесет данные в электронную систему здравоохранения и выдаст бумажный международный сертификат о вакцинации. Цифровой сертификат в "Дії" в таком случае не генерируется", – рассказала замминистра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Мария Карчевич.

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