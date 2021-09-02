Не решилась ни одна другая миссия: эксклюзивное видео украинской эвакуации из Афганистана

Появилось видео эвакуации украинцев из Афганистана / Фото: Коллаж: Сегодня

​​Спецназовцы Главного управления разведки украинского Минобороны при содействии МИД и поддержке Офиса президента в августе провели успешную спасательную операцию в Афганистане, в результате которой были эвакуированы граждане Украины и других государств, в том числе представители ООН, члены правозащитных организаций, журналисты и люди, сотрудничавшие с коалиционным контингентом.

Эксклюзивное видео о спецоперации ГУР опубликовало в Facebook.

"Несмотря на то, что Украина не имела своего миротворческого контингента в Афганистане нам удалось достичь ошеломленного результата – Украина заняла 8 место по количеству эвакуированных лиц среди европейских стран – эвакуированы более 700 человек", – говорится в сообщении ГУР.

Чтобы найти и безопасно забрать людей из эвакуационного списка, украинские спецназовцы пешком выходили за пределы защищенного периметра аэропорта, на что не решалась ни одна из других эвакуационных миссий, потому что та зона была под контролем боевиков "Талибана".

Украинские пилоты также работали в сложных условиях и в постоянной угрозе обстрела во время взлета.

"Эвакуированные люди были потрясены тем, что украинские спецназовцы пошли на личный риск, чтобы спасти гражданское население", – отметили в ГУР.

Напомним, 31 августа спикер Министерства обороны США Джон Кирби объявил об окончании войны в Афганистане, заявив, что Пентагон "не предполагает роли военных для помощи в вопросе дальнейшей эвакуации из Афганистана".

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что украинские спецназовцы провели бесстрашную операцию по спасению афганцев из Кабула.

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