Не зважилася жодна інша місія: ексклюзивне відео української евакуації з Афганістану

З’явилося відео евакуації українців із Афганістану / Фото: Колаж: Сьогодні

Спецпризначенці Головного управління розвідки українського Міноборони за сприяння МЗС та підтримки Офісу президента в серпні провели успішну рятувальну операцію в Афганістані, в результаті якої були евакуйовані громадяни України та інших держав, в тому числі представники ООН, члени правозахисних організацій, журналісти та люди, які співпрацювали з коаліційним контингентом.

Ексклюзивне відео про спецоперацію ГУР опублікувало в Facebook.

"Незважаючи на те, що Україна не мала свого миротворчого контингенту в Афганістані нам вдалося досягнути приголомшеного результату — Україна посіла 8 місце за кількістю евакуйованих осіб серед Європейських країн — евакуйовано понад 700 осіб",- йдеться в повідомленні ГУР.

Щоб знайти і безпечно забрати людей з евакуаційного списку, українські спецпризначенці пішки виходили за межі захищеного периметра аеропорту, на що не наважувалася жодна з інших евакуаційних місій, тому що та зона була під контролем бойовиків "Талібану".

Українські пілоти також працювали у складних умовах і під постійною загрозою обстрілу під час зльоту.

"Евакуйовані люди були приголомшені тим, що українські спецпризначенці пішли на особистий ризик, щоб врятувати цивільне населення", – відзначили в ГУР.

Нагадаємо, 31 серпня речник Міністерства оборони США Джон Кірбі оголосив про закінчення війни в Афганістані, заявивши, що Пентагон "не передбачає ролі військових для допомоги в питанні подальшої евакуації з Афганістану".

Раніше новини "Сьогодні" повідомляли, що українські спецпризначенці провели безстрашну операцію з порятунку афганців з Кабула.

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