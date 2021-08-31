В Афганистане остаются украинцы, которые хотят выехать – эвакуация продолжится

Украина планирует продолжать эвакуацию украинцев из Афганистана после 31 августа. В то же время, маршруты возвращения наших граждан могут быть скорректированы в зависимости от развития ситуации в аэропорту Кабула. Об этом сообщил спикер МИДа Олег Николенко в комментарии "Сегодня".
По его словам, вопросы безопасности риски в стране продолжают расти.
"За последние несколько дней МИД и посольство Украины в Таджикистане наблюдают новую волну запросов об эвакуации из Афганистана. Сейчас посольство уточняет данные людей, их количество, место нахождения и поддерживает с ними связь", – говорит он.
Дальнейшие пути выезда для украинцев
По поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы дипломаты вместе с представителями других ведомств разрабатывают дальнейшие безопасные пути выезда, возможность использования других аэропортов или наземных маршрутов. Как только появится первая возможность, все наши граждане, которые сообщили о себе украинскому посольству в Таджикистане, получат инструкции о дальнейших действиях.
"Важный момент: любые публичные нагнетания эмоций вокруг эвакуации вредят работе, создают риск, как для тех, кто хочет уехать, так и тех, кто хочет им в этом помочь. Работаем 24/7 и никого не оставим на произвол судьбы", – сказал Николенко.
Также он напомнил, что Украина уже организовала в беспрецедентно сложных условиях шесть эвакуационных рейсов, которые вывезли более 650 человек. Это один из самых высоких показателей успешных операций среди иностранных государств, граждане которых нуждаются в помощи в Афганистане.
Напомним, что:
- После того как весной США начали вывод войск из Афганистана, движение "Талибан" быстро и почти без сопротивления захватило столицы более 20 провинций страны.
- 13 августа 2021 года талибы вошли в Кабул. После непродолжительных переговоров из страны улетел президент Ашраф Гани.
- Десятки тысяч афганцев покинули свои дома. Соединенные Штаты и другие страны в срочном порядке начали эвакуировать сотрудников своих посольств в Кабуле. На некоторых самолетах смогли вылететь за границу несколько сотен афганцев.
- 19 августа люди продолжали попытки прорваться в аэропорт Кабула – единственное место в стране, которое не контролируют исламисты. Боевики открывали по людям огонь.
- Сайт "Сегодня" писал, что движение "Талибан" опасно не только для граждан Афганистана – оно опасно для всего мира, поскольку практикует теракты.