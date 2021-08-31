В Афганистане остаются украинцы, которые хотят выехать – эвакуация продолжится

Сейчас посольство уточняет данные людей, их количество, место нахождения и поддерживает с ними связь

Из Афганистана эвакуировали еще не всех украинцев. Фото: коллаж "Сегодня"

Украина планирует продолжать эвакуацию украинцев из Афганистана после 31 августа. В то же время, маршруты возвращения наших граждан могут быть скорректированы в зависимости от развития ситуации в аэропорту Кабула. Об этом сообщил спикер МИДа Олег Николенко в комментарии "Сегодня".

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По его словам, вопросы безопасности риски в стране продолжают расти.

"За последние несколько дней МИД и посольство Украины в Таджикистане наблюдают новую волну запросов об эвакуации из Афганистана. Сейчас посольство уточняет данные людей, их количество, место нахождения и поддерживает с ними связь", – говорит он.

Дальнейшие пути выезда для украинцев

По поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы дипломаты вместе с представителями других ведомств разрабатывают дальнейшие безопасные пути выезда, возможность использования других аэропортов или наземных маршрутов. Как только появится первая возможность, все наши граждане, которые сообщили о себе украинскому посольству в Таджикистане, получат инструкции о дальнейших действиях.

"Важный момент: любые публичные нагнетания эмоций вокруг эвакуации вредят работе, создают риск, как для тех, кто хочет уехать, так и тех, кто хочет им в этом помочь. Работаем 24/7 и никого не оставим на произвол судьбы", – сказал Николенко.

Также он напомнил, что Украина уже организовала в беспрецедентно сложных условиях шесть эвакуационных рейсов, которые вывезли более 650 человек. Это один из самых высоких показателей успешных операций среди иностранных государств, граждане которых нуждаются в помощи в Афганистане.

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