Не только Европа. Украинцев будут пускать с COVID-сертификатом в более чем 80 стран

Сейчас украинский сертификат о вакцинации признают 52 стран мира. / Фото: Коллаж: Сегодня
Вскоре с украинским документом о вакцинации в "Дії" можно будет посетить более 80 стран мира. Украина готовится присоединиться к Глобальной сети COVID-сертификатов.
Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич во время брифинга.
По ее словам, участники Глобальной сети будут признавать цифровые документы друг друга и не будут требовать дополнительные COVID-документы для пересечения границы.
"Для вакцинированных украинцев это означает одно – свободные и удобные путешествия в большее число стран мира без ПЦР-тестов и самоизоляции в странах прибытия, когда такое позволяет эпидемическая ситуация", – объяснила чиновница.
Куда в данный момент можно поехать с сертификатом в "Дії"
На сегодняшний день такой доступ для украинцев открыт в 52 странах, признающих наши COVID-сертификаты.
Среди них не только близкие нам страны Европы, такие как Германия, Австрия, Испания, Франция или Португалия, но и государства Азии.
К примеру, недавно власти Сингапура решили принимать украинцев с COVID-сертификатом. Следом за ним откроется и Таиланд.
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