Непогода натворила беды в Украине: без света остались десятки населенных пунктов

Из-за гроз и ветра срабатывали системы автоматической защиты – сейчас работники облэнерго восстанавливают электроснабжение

Обесточены дома из-за непогоды в Украине. Коллаж "Сегодня"

В Украине в результате непогоды без электроэнергии остались 65 населенных пунктов в трех областях Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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Спасатели отметили, что из-за сильных порывов ветра, дождей и гроз сработали системы автоматической защиты ЛЭП, которые и обесточили дома.

Какие области пострадали от непогоды:

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Львовская – 18 населенных пунктов без света;

Киевская – 16;

Житомирская – 15;

Донецкая – 10;

Черниговская – 6.

Сейчас на местах работают бригады облэнерго, они восстанавливают электроснабжение

Напомним, тяжелые погодные условия в Украине, в частности, штормовой ветер, привели к смерти двух человек . Они погибли из-за падения деревьев и кровельных конструкций.

Кроме того, в Кировоградской области ликвидируют последствия непогоды . Из-за сильного ливня, грозы и ветра повреждены жилые дома, повалены деревья.

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