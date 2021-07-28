Непогода натворила беды в Украине: без света остались десятки населенных пунктов

Обесточены дома из-за непогоды в Украине. Коллаж "Сегодня"
В Украине в результате непогоды без электроэнергии остались 65 населенных пунктов в трех областях Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
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Спасатели отметили, что из-за сильных порывов ветра, дождей и гроз сработали системы автоматической защиты ЛЭП, которые и обесточили дома.
Какие области пострадали от непогоды:
- Львовская – 18 населенных пунктов без света;
- Киевская – 16;
- Житомирская – 15;
- Донецкая – 10;
- Черниговская – 6.
Сейчас на местах работают бригады облэнерго, они восстанавливают электроснабжение
Напомним, тяжелые погодные условия в Украине, в частности, штормовой ветер, привели к смерти двух человек . Они погибли из-за падения деревьев и кровельных конструкций.
Кроме того, в Кировоградской области ликвидируют последствия непогоды . Из-за сильного ливня, грозы и ветра повреждены жилые дома, повалены деревья.
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