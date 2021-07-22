Срывало крыши и валило деревья. Два человека погибли из-за непогоды в Украине

Трагические случаи произошли на востоке страны. На людей падали деревья и крыши

Украину накрыли ливни и штормовой ветер / Фото: Думская, Telegram

Тяжелые погодные условия в Украине, а в частности штормовой ветер, привели к смерти двух человек. Они погибли из-за падения деревьев и конструкций кровель. Первый летальный случай произошел в Донецкой области из-за падения дерева, второй – в Луганской области, смерть наступила в результате разрушения крыши.

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Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Еще семь человек в Дружковке и Константиновке Донецкой области госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Кроме того, в Одесской области в ночь на 22 июля подтопило 38 частных жилых домов и приусадебных участков в Суворовском, Малиновском и Киевском районах. В области за ночь выпало 80% месячной нормы осадкой. Жертв и пострадавших, к счастью, нет.

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В целом за сутки в Украине повреждено 100 кровель и повалено 90 деревьев.

Напомним, 22 июля в Украину пришло похолодание. В Киеве и большинстве городов центральных регионов дождей не будет. Днем обещают до 24 градусов. Прохладнее всего будет во Львове, а теплее – в Одессе.

Все подробности в спецтеме Грозовой фронт накрыл Киев