Українська
$ 27,24
32,06
  1. Последние новости Украины

Срывало крыши и валило деревья. Два человека погибли из-за непогоды в Украине

22 июля 2021 8:25

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Трагические случаи произошли на востоке страны. На людей падали деревья и крыши

Украину накрыли ливни и штормовой ветер

Украину накрыли ливни и штормовой ветер / Фото: Думская, Telegram

Тяжелые погодные условия в Украине, а в частности штормовой ветер, привели к смерти двух человек. Они погибли из-за падения деревьев и конструкций кровель. Первый летальный случай произошел в Донецкой области из-за падения дерева, второй – в Луганской области, смерть наступила в результате разрушения крыши.

Реклама

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Еще семь человек в Дружковке и Константиновке Донецкой области госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Кроме того, в Одесской области в ночь на 22 июля подтопило 38 частных жилых домов и приусадебных участков в Суворовском, Малиновском и Киевском районах. В области за ночь выпало 80% месячной нормы осадкой. Жертв и пострадавших, к счастью, нет.

В тренде
"Батюшка сказал". В Одессе религиозный мужчина едва не заморил голодом собственного сына
Отец морил голодом сына. Скриншот с видео

Реклама

В целом за сутки в Украине повреждено 100 кровель и повалено 90 деревьев.

Напомним, 22 июля в Украину пришло похолодание. В Киеве и большинстве городов центральных регионов дождей не будет. Днем обещают до 24 градусов. Прохладнее всего будет во Львове, а теплее – в Одессе.

Все подробности в спецтеме Грозовой фронт накрыл Киев

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Украину ждут новые волны жары: климатолог дала тревожный прогноз
Украину ждут новые волны жары: климатолог дала тревожный прогнозУкраина
Украину будет штормить и похолодает еще больше: синоптик уточнила погоду на среду
Украину будет штормить и похолодает еще больше: синоптик уточнила погоду на средуУкраина
Деньги на пенсии. Кабмин нашел 5 млрд гривен для Пенсионного фонда
Деньги на пенсии. Кабмин нашел 5 млрд гривен для Пенсионного фондаЭкономика
Синоптик: в Украине похолодает везде, а ливни еще больше испортят погоду
Синоптик: в Украине похолодает везде, а ливни еще больше испортят погодуУкраина
Море превратилось в кисель. В курортном Бердянске нашествие медуз – видео
Море превратилось в кисель. В курортном Бердянске нашествие медуз – видеоЗапорожье
"Нафтогаз" разрешил меньше платить за газ: как получить скидкуЖКХ

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять