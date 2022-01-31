Непривитых украинцев с сегодняшнего дня могут не допустить к работе: список профессий

Если прививки не будет, то работников отстранят от работы / Коллаж "Сегодня"
С сегодняшнего дня, 31 января, невакцинированных работников некоторых сфер не будут допускать на работу. Требуется хотя бы одна доза прививки от коронавируса.
Об этом пишет Минздрав.
Кого это касается?
Сегодня вступил в силу приказ, который расширил список организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.
Это касается:
- работников органов местного самоуправления,
- медицинских работников государственных и коммунальных больниц,
- коммунальщиков.
Если прививки не будет, то работников будут отстранять от работы без сохранения зарплаты.
Также прививка от коронавируса уже обязательна для работников центральных органов исполнительной власти, местных государственных администраций, педагогов, а также работников стратегически важных объектов.
Статистика коронавируса
В Украине за сутки 30 января зафиксировали 22 026 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Также за прошлые сутки:
- госпитализировали – 3342 человека;
- зафиксировано летальных исходов – 144;
- выздоровели – 6142 человека.
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