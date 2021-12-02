Несмотря на "плюсовую" температуру, Украину будет засыпать снегом: где ожидать осадков (карта)

В стране не будет мороза, а температура местами достигнет отметки 12 градусов тепла/Коллаж: Сегодня

В четверг, 2 декабря, в Украине местами прогнозируют снежную погоду. Однако мороза не будет.

Об этом сообщает Укргидрометцентр

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Этот день снег стоит ожидать жителям Волынской, Ровенской, Житомирской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Черниговской и Сумской областей. На остальной территории — без осадков. Ветер — юго-западный, 7-12 м/с.

На западе столбики термометров будут колебаться от +6 до +10 градусов. На востоке стоит ожидать 3-6 градусов тепла.

В северных регионах — +3-9 градусов. На юге будет тепло, как для зимней поры — +9-12 градусов.

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В Киеве осадков не прогнозируют, 5-7 градусов тепла, а в Симферополе тоже будет сухо, +10-12 градусов.

Мощные снегопады накрыли север Испании

Северную Испанию засыпало снегом. Больше всего от арктического шторма "Арвен" пострадали провинции Наварра, Кантабрия и Страна Басков. Там объявлен максимальный уровень погодной опасности.

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Замело около 139 дорог. Водители не справляются с управлением. Видимость нулевая, в сугробах застревают грузовики и легковые автомобили. Их освобождают с помощью спецтехники. Кроме того, в некоторых районах пришлось даже остановить движение машин. Люди прятались от непогоды на заправках и сервисных центрах, некоторым пришлось провести там более 15 часов. Власти заявили, что на борьбу со снегом привлечено около 850 снегоочистителей.

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