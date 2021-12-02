Попри "плюсову" температуру, Україну засипатиме снігом: де очікувати опадів (карта)

В країні не буде морозу, а температура подекуди сягне позначки 12 градусів тепла/Колаж: Сьогодні

У четвер, 2 грудня, в Україні місцями прогнозують сніжну погоду. Однак морозу не буде.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Цього дня снігу варто очікувати жителям Волинської, Рівненської, Житомирської, Львівської, Тернопільської, Хмельницької, Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької, Чернігівської та Сумської областей. На решті території – без опадів. Вітер — південно-західний, 7-12 м/с.

На заході стовпчики термометрів коливатимуться від +6 до +10 градусів. На сході варто очікувати 3-6 градусів тепла.

У північних регіонах — +3-9 градусів. На півдні буде тепло, як для зимової пори, — +9-12 градусів.

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В Києві опадів не прогнозують, 5-7 градусів тепла, а в Сімферополі також буде сухо, +10-12 градусів.

Потужні снігопади накрили північ Іспанії

Північну Іспанію засипало снігом. Найбільше від арктичного шторму "Арвен" постраждали провінції Наварра, Кантабрія та Країна Басків. Там оголошено максимальний рівень погодної небезпеки.

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Замело близько 139 доріг. Водії не справляються з керуванням. Видимість нульова, у кучугурах застрягають вантажівки та легкові автомобілі. Їх звільняють за допомогою спецтехніки. Крім того, у деяких районах довелося навіть зупинити рух машин. Люди ховалися від негоди на заправках та сервісних центрах, деяким довелося провести там понад 15 годин. Влада заявила, що на боротьбу зі снігом залучено близько 850 снігоочисників.

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