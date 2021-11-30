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Сніг не зупиняється. Карпати засипатиме чотири дні поспіль (відео)

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
30 листопада, 13:59
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Рятувальники закликають любителів зимових походів в гори залишатися вдома
Сніг у Карпатах утримається щонайменше до 3 грудня включно.
Сніг у Карпатах утримається щонайменше до 3 грудня включно. / Фото: Колаж: Сьогодні

Карпати безперервно засипає снігом. Опади будуть падати ще щонайменше до 3 грудня.

Про це повідомили у пресцентрі ДСНС.

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"Любителям зимових походів у гори варто врахувати погодні умови, які зараз є на горі Піп Іван. За інформацією рятувальників, така ситуація спостерігатиметься до 3 грудня включно", – зазначають рятувальники.

Вони радять найближчими днями милуватися зимовими краєвидами Івано-Франківщини дистанційно.

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Погода на горі Піп Іван 30 листопада

Станом на ранок, там було хмарно, видимість обмежена до 40 м. Вітер південно-західний, 8-10 м/сек. Хуртовина. Температура повітря –12 градусів.

На фотографії, опублікованій рятувальниками, було видно, що на горі є значний шар снігового покриву.

На Київ насуваються хуртовини та морози

До Києва прийдуть справжні холоди вже 6 грудня. Тоді ж очікуються снігопади.

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За прогнозом синоптиків, до 6 грудня у Києві буде мінлива погода з дощами. Але вже з 6 грудня у столиці похолодає. Так, уночі очікуються хуртовини, а вдень буде не більше 0 градусів.

7 грудня опадів не очікується, а вдень буде не вище за -2 градуси, вночі температура повітря опуститься до -5 градусів. 8 грудня вночі буде мороз до -8, а вдень -4 градуси. Надалі морози посиляться, а опадів не буде.

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