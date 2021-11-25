На Україну насуваються хуртовини та морози: коли чекати негоду

До цього синоптики прогнозують мінливу погоду з дощами

Незабаром в Україну прийде справжня зима. Фото: колаж "Сьогодні"

До Києва прийдуть справжні холоди вже 6 грудня. Тоді ж синоптики прогнозують снігопади.

Про це свідчать дані порталу Ventusky.

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Що варто очікувати від погоди у грудні?

За прогнозом синоптиків, до 6 грудня у Києві буде мінлива погода з дощами. Але вже з 6 грудня у столиці похолодає. Так, уночі очікуються хуртовини, а вдень буде не більше 0 градусів.

7 грудня опадів не очікується, а вдень буде не вище -2 градуси, вночі температура повітря опуститься до -5 градусів.

8 грудня вночі буде мороз до -8, а вдень -4 градуси. Надалі морози посиляться, а опадів не буде.

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Якої погоди чекати цієї зими?

Прояви зими, похолодання, сніг будуть, але природних катаклізмів не очікуємо.

"Що стосується січня та лютого, то за нинішніх кліматичних режимів у нас не може бути іншої зими, окрім теплої. Однак на тлі теплої зими з підвищеним температурним режимом обов'язково прийдуть холоди", – каже синоптик Микола Кульбіда.

Морози можуть сягати і 25, і 30 градусів. Але в порівнянні з зимами 30-40 років тому ці морозні періоди виявляться короткочасними.

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