Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією ⚽ Рома - Зоря: онлайн 🇺🇦 Ультиматум Майдану 🔱 "Вагнергейт" - хто виявився "кротом"?
СЬОГОДНІ Новини України

На Україну насуваються хуртовини та морози: коли чекати негоду

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
25 листопада, 11:37
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
До цього синоптики прогнозують мінливу погоду з дощами
Незабаром в Україну прийде справжня зима. Фото: колаж "Сьогодні"
Незабаром в Україну прийде справжня зима. Фото: колаж "Сьогодні"

До Києва прийдуть справжні холоди вже 6 грудня. Тоді ж синоптики прогнозують снігопади.

Про це свідчать дані порталу Ventusky.

Реклама

Що варто очікувати від погоди у грудні?

За прогнозом синоптиків, до 6 грудня у Києві буде мінлива погода з дощами. Але вже з 6 грудня у столиці похолодає. Так, уночі очікуються хуртовини, а вдень буде не більше 0 градусів.

7 грудня опадів не очікується, а вдень буде не вище -2 градуси, вночі температура повітря опуститься до -5 градусів.

8 грудня вночі буде мороз до -8, а вдень -4 градуси. Надалі морози посиляться, а опадів не буде.

Реклама

Якої погоди чекати цієї зими?

Прояви зими, похолодання, сніг будуть, але природних катаклізмів не очікуємо.

"Що стосується січня та лютого, то за нинішніх кліматичних режимів у нас не може бути іншої зими, окрім теплої. Однак на тлі теплої зими з підвищеним температурним режимом обов'язково прийдуть холоди", – каже синоптик Микола Кульбіда.

Морози можуть сягати і 25, і 30 градусів. Але в порівнянні з зимами 30-40 років тому ці морозні періоди виявляться короткочасними.

Реклама

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Перспективи карантину
Реклама
ТОП публікацій
Ігор Сєров

Ігор Сєров

Провідний оглядач Сьогодні

 Дивитись усі статті
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Мобільні духом
Отримай свою суперсилу
Залітай у всесвіт Київстар!
Фото дня
Stop Fake
COVID-вакцина впливає на ДНК?
Дізнатись правду
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Реальна містика 🎃
Щоденник незалежності 🇺🇦

25 листопада 1991. Центральному республіканському ботанічному саду присвоєно ім’я академіка Академії наук України Миколи Гришка…

Зануритись у той день
Короновірус за тиждень

100 396

захворіло за тиждень в Україні

-22%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.93

Російський рубль (₽)

0.3602

Євро (€)

30.17

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти