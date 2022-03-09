Невзоров: Украинцы дерутся пострашнее "театральных" чеченцев – просто убивают

Невзоров заявил, что украинцы воюют пострашнее чеченцев / Фото: Коллаж: Сегодня
Украинская армия удивила мир тем, с каким успехом защищает свои земли. В бою наши военные показывают себя не хуже чеченцев. Более того, ВСУ всего за две недели войны буквально сожгли целый ряд мифов о России для мира – о сильной армии, законах, истории и тд.
Об этом заявил российский журналист и публицист Александр Невзоров.
"Украинцы, о чем я уже предупреждал, то, что я видел на чеченской войне, дерутся не хуже чеченцев, а даже пострашнее. У горцев есть и в бою некая театральность, романтизм… А украинцы просто всех убивают без предисловий и эпитафий", – сказал он.
Невзоров отметил, что украинские "Джавелины", сжигая КамАЗы и "Панцири", попутно сожгли массу мифов о России.
"Из того, что сейчас происходит в Украине, сделано 99% т.н. российской истории: это смерть мифа о князьях, героях и Суворовых … Закон – фейк, армия – фейк, экономика – фейк, история – фейк, величие – фейк. Покорность украинцев, ожидающих освободительную армию Путина – фейк", - сказал журналист.
Война в Украине 9 марта
- Военные продолжают обстреливать и убивать мирных украинцев. Под очередной авиаудар снова попала Ахтырка Сумской области – некоторые здания буквально снесли бомбами с лица земли.
- Силы ВСУ уничтожили вражескую базу в районе поселка Дергачи, из которой обстреливали городские районы Харькова. По словам главы ОВА Олега Синегубова, оккупанты отступили в Россию через границу.
- Из-за российских оккупантов Чернобыльская атомная электростанция осталась полностью без электроснабжения.
- Российские военные, которые попадают в плен, начали признаваться в намерениях захватить города в Украине. Один из них рассказал, что ехал не на учения, а на войну в Украину.
- Тем временем ЧАЭС обесточена: через 48 часов может вырваться радиация – об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.