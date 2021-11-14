"Ни я, ни мой сын умирать не собираемся" – первое обращение вдовы погибшего мэра Кривого Рога (видео)

Вдова погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова Елена записала видеообращение. / Фото: Коллаж: Сегодня
Вдова погибшего в августе мэра Кривого Рога Константина Павлова Елена записала первое обращение с момента гибели мужа. Она заявила, что не верит в самоубийство своего супруга.
Видеообращение распространили криворожские СМИ.
Павлова напомнила, что в ее семье за последние три месяца – три смерти. Все – молодые мужчины от 44 до 50 лет.
"После третьей смерти я хочу заявить, что ни у меня, ни у нашего с Костей сына Юры нет смертельных болезней, мы не пьем алкоголь, не собираемся заканчивать жизнь самоубийством. У нас новый газовый котел, новая электрическая проводка дома, в хорошем состоянии в машине исправны тормоза..." – сказала жена погибшего чиновника.
Также она добавила, что сын не употребляет наркотиков и никогда не был на учете в наркодиспансере.
"Еще раз повторяю: жизнь самоубийством ни я, ни мой сын Юрий, ни наши друзья, ни родственники заканчивать не собираемся", – подчеркнула Павлова.
Трагедия семьи Павлова
- Как сообщали новости "Сегодня", мэр Константин Павлов был обнаружен мертвым в своем доме рано утром 15 августа. В полиции открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство". Позже появилось видео с камеры наблюдения момента гибели Павлова. 19 августа Павлова похоронили.
- Эксперты связывают гибель мэра Кривого Рога с "бандой Хипака", состоявшей из жителей города, которые неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений.
- 18 октября стало известно, что в своей квартире был найден мертвым брат покойного мэра – Андрей. Обнаружили его друзья, которые зашли проведать.
- Согласно официальной версии, причиной смерти является алкогольное отравление.
- 10 ноября днем местный Telegram-канал сообщил о смерти еще одного Павлова. Этот мужчина длительное время болел туберкулезом. По неофициальным данным, Борис Павлов, двоюродный брат мэра, был найден повешенным.
- Вскоре полиция дала первые комментарии относительно смерти Бориса Павлова.