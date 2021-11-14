"Ни я, ни мой сын умирать не собираемся" – первое обращение вдовы погибшего мэра Кривого Рога (видео)

Вдова погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова Елена записала видеообращение. / Фото: Коллаж: Сегодня

Вдова погибшего в августе мэра Кривого Рога Константина Павлова Елена записала первое обращение с момента гибели мужа. Она заявила, что не верит в самоубийство своего супруга.

Видеообращение распространили криворожские СМИ.

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Павлова напомнила, что в ее семье за последние три месяца – три смерти. Все – молодые мужчины от 44 до 50 лет.

"После третьей смерти я хочу заявить, что ни у меня, ни у нашего с Костей сына Юры нет смертельных болезней, мы не пьем алкоголь, не собираемся заканчивать жизнь самоубийством. У нас новый газовый котел, новая электрическая проводка дома, в хорошем состоянии в машине исправны тормоза..." – сказала жена погибшего чиновника.

Также она добавила, что сын не употребляет наркотиков и никогда не был на учете в наркодиспансере.

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"Еще раз повторяю: жизнь самоубийством ни я, ни мой сын Юрий, ни наши друзья, ни родственники заканчивать не собираемся", – подчеркнула Павлова.

Трагедия семьи Павлова