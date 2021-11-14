"Ні я, ні мій син помирати не збираємося" – перше звернення вдови загиблого мера Кривого Рогу (відео)

Вдова загиблого мера Кривого Рогу Костянтина Павлова Олена записала відеозвернення. / Фото: Колаж: Сьогодні
Вдова загиблого у серпні мера Кривого Рогу Костянтина Павлова Олена записала перше звернення з моменту загибелі чоловіка. Вона заявила, що не вірить у самогубство її чоловіка.
Відеозвернення поширили криворізькі ЗМІ.
Павлова нагадала, що у її сім'ї за останні три місяці – три смерті. Усі – молоді чоловіки від 44-х до 50-ти років.
"Після третьої смерті я хочу заявити, що ні у мене, ні у нашого з Костею сина Юри немає смертельних хвороб, ми не п'ємо алкоголь, не збираємося закінчувати життя самогубством. У нас новий газовий котел, нова електропроводка вдома, у хорошому стані та у машині справні гальма" , – сказала дружина загиблого чиновника.
Також вона додала, що син не вживає наркотиків і ніколи не був на обліках у наркодиспансері.
"Ще раз повторю – життя самогубством ні я, ні мій син Юрій, ні наші друзі, ні родичі закінчувати не збираємось" , – наголосила Павлова.
Трагедія родини Павлова
- Як повідомляли новини "Сьогодні", мера Костянтина Павлова знайшли мертвим у своєму будинку рано вранці 15 серпня. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство". Пізніше з'явилося відео з камери спостереження моменту загибелі Павлова. 19 серпня Павлова поховали.
- Експерти пов'язують загибель мера Кривого Рогу з "бандою Хіпака", що складалася з жителів міста, які неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності за скоєння особливо тяжких злочинів
- 18 жовтня стало відомо, що у своїй квартирі був знайдений мертвим брат покійного мера міста – Андрій. Виявили його друзі, які зайшли провідати.
- Згідно з офіційною версією, причиною смерті є алкогольне отруєння.
- 10 листопада вдень місцевий Telegram-канал повідомив про смерть ще одного Павлова. Цей чоловік тривалий час хворів на туберкульоз. За неофіційними даними Бориса Павлова було знайдено повішеним.
- Незабаром поліція дала перші коментарі щодо смерті Бориса Павлова.