Никаких отмазок! Мэр Ивано-Франковска пообещал увольнять подчиненных за отказ от прививки

Руслан Марцинкив: сотрудники мэрии должны быть примером для граждан. Фото: коллаж "Сегодня"

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пригрозил сокращением сотрудникам городского совета, отказывающимся вакцинироваться от коронавируса. Об этом градоначальник написал на своей странице в Facebook во вторник 31 августа.

"Работники исполнительного комитета горсовета должны быть 100%-но вакцинированы! Единственная "отмазка" – это когда врач подтверждает противопоказания и выписывает справку. Нравится – не нравится, мы пример для всех", – отметил Марцинкив.

Мэр подчеркнул, что те, кто не хочет вакцинироваться, должны написать заявление на увольнение.

"Не хотите вакцинироваться – заявление на увольнение! Иначе будет депремирование и сокращения. Это человека мы можем мотивировать, призвать. А работники городского совета должны быть вакцинированы", – заявил он, дав сотрудникам на вакцинацию две недели.

Тем временем в Виннице за вакцинацию можно получить машину. Накануне городские власти объявили конкурс "Вакцинируйся. Сохрани жизнь" – жители, которые дважды прививались против коронавируса, смогут побороться за главный приз – автомобиль.

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Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Украине ввели поощрения для людей, которые получат прививки от коронавируса:

вакцинированы в ТРЦ Blockbuster Mall могут получить билеты на футбольные матчи с участием ФК "Шахтер";

в ТРЦ Blockbuster Mall могут получить билеты на футбольные матчи с участием ФК "Шахтер"; в Днепре власти обещаютвакцинированным жителям бесплатные месячные абонементы на проезд в общественном транспорте и скидки на билеты в кино.

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