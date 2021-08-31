Никаких отмазок! Мэр Ивано-Франковска пообещал увольнять подчиненных за отказ от прививки

Руслан Марцинкив: сотрудники мэрии должны быть примером для граждан. Фото: коллаж "Сегодня"
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пригрозил сокращением сотрудникам городского совета, отказывающимся вакцинироваться от коронавируса. Об этом градоначальник написал на своей странице в Facebook во вторник 31 августа.
"Работники исполнительного комитета горсовета должны быть 100%-но вакцинированы! Единственная "отмазка" – это когда врач подтверждает противопоказания и выписывает справку. Нравится – не нравится, мы пример для всех", – отметил Марцинкив.
Мэр подчеркнул, что те, кто не хочет вакцинироваться, должны написать заявление на увольнение.
"Не хотите вакцинироваться – заявление на увольнение! Иначе будет депремирование и сокращения. Это человека мы можем мотивировать, призвать. А работники городского совета должны быть вакцинированы", – заявил он, дав сотрудникам на вакцинацию две недели.
Тем временем в Виннице за вакцинацию можно получить машину. Накануне городские власти объявили конкурс "Вакцинируйся. Сохрани жизнь" – жители, которые дважды прививались против коронавируса, смогут побороться за главный приз – автомобиль.
Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Украине ввели поощрения для людей, которые получат прививки от коронавируса:
- вакцинированы в ТРЦ Blockbuster Mall могут получить билеты на футбольные матчи с участием ФК "Шахтер";
- в Днепре власти обещаютвакцинированным жителям бесплатные месячные абонементы на проезд в общественном транспорте и скидки на билеты в кино.
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Только 60% преподавателей и учителей прошли вакцинацию. Без вакцинации учителей не пустят в школы.
Напомним, что в Украине центры вакцинации будут работать в выходные и праздники.
Также не существует ни одного штамма, который способен обойти защиту нынешней вакцины Pfizer.