Ніяких відмазок! Мер Івано-Франківська пообіцяв звільняти підлеглих за відмову від щеплення

Руслан Марцинків: співробітники мерії мають бути прикладом для громадян. Фото: колаж "Сьогодні"

Мер Івано-Франківська Руслан Марцинків пригрозив скороченням співробітникам міської ради, якы відмовляються вакцинуватися від коронавируса. Про це міськголова написав на своїй сторінці в Facebook у вівторок, 31 серпня.

"Працівники виконавчого комітету міськради повинні бути 100% вакциновані! Едина "відмазка" – це коли лікар підтверджує протипоказання і виписує довідку. Подобається – не подобається, ми приклад для всіх", – зазначив Марцинків.

Мер підкреслив, що ті, хто не хоче вакцинуватися, повинні написати заяву на звільнення.

"Не хочете вакцинуватися – заява на звільнення! Інакше буде депреміювання і скорочення. Це людину ми можемо мотивувати, закликати. А працівники міської ради повинні бути вакциновані", – заявив він, давши співробітникам на вакцинацію два тижні.

Тим часом у Вінниці за вакцинацію можна отримати машину. Напередодні міська влада оголосила конкурс "Вакцинуйся. Збережи життя" – жителі, які двічі прищеплювалися проти коронавируса зможуть поборотися за головний приз – автомобіль.

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Раніше новини "Сьогодні" повідомляли, що в Україні ввели заохочення для людей, які отримають щеплення від коронавируса:

вакциновані в ТРЦ Blockbuster Mall можуть отримати квитки на футбольні матчі за участю ФК "Шахтар";

в ТРЦ Blockbuster Mall можуть отримати квитки на футбольні матчі за участю ФК "Шахтар"; в Дніпрі влада обіцяє вакцинованим мешканцям безкоштовні місячні абонементи на проїзд в громадському транспорті та знижки на квитки в кіно.

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