Ніяких відмазок! Мер Івано-Франківська пообіцяв звільняти підлеглих за відмову від щеплення

Руслан Марцинків: співробітники мерії мають бути прикладом для громадян. Фото: колаж "Сьогодні"
Мер Івано-Франківська Руслан Марцинків пригрозив скороченням співробітникам міської ради, якы відмовляються вакцинуватися від коронавируса. Про це міськголова написав на своїй сторінці в Facebook у вівторок, 31 серпня.
"Працівники виконавчого комітету міськради повинні бути 100% вакциновані! Едина "відмазка" – це коли лікар підтверджує протипоказання і виписує довідку. Подобається – не подобається, ми приклад для всіх", – зазначив Марцинків.
Мер підкреслив, що ті, хто не хоче вакцинуватися, повинні написати заяву на звільнення.
"Не хочете вакцинуватися – заява на звільнення! Інакше буде депреміювання і скорочення. Це людину ми можемо мотивувати, закликати. А працівники міської ради повинні бути вакциновані", – заявив він, давши співробітникам на вакцинацію два тижні.
Тим часом у Вінниці за вакцинацію можна отримати машину. Напередодні міська влада оголосила конкурс "Вакцинуйся. Збережи життя" – жителі, які двічі прищеплювалися проти коронавируса зможуть поборотися за головний приз – автомобіль.
Раніше новини "Сьогодні" повідомляли, що в Україні ввели заохочення для людей, які отримають щеплення від коронавируса:
- вакциновані в ТРЦ Blockbuster Mall можуть отримати квитки на футбольні матчі за участю ФК "Шахтар";
- в Дніпрі влада обіцяє вакцинованим мешканцям безкоштовні місячні абонементи на проїзд в громадському транспорті та знижки на квитки в кіно.
Також ми також писали:
Тільки 60% викладачів і вчителів пройшли вакцинацію. Без вакцинації вчителів не пустять в школи.
Нагадаємо, що в Україні центри вакцинації будуть працювати у вихідні і свята.
Також не існує жодного штаму, який здатний обійти захист нинішньої вакцини Pfizer.