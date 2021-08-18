В Украине центры вакцинации будут работать в выходные и праздники

Украинские власти планируют и в дальнейшем увеличивать темпы вакцинации и для этого вводят новые правила

В Украине продолжается вакцинация против коронавируса. Коллаж "Сегодня"

В Украине центры вакцинации против коронавируса должны работать в течение выходных и праздничных дней. Так власти хотят ускорить темпы вакцинации в стране.

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Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

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"Важно чтобы в выходные и в праздничные дни у людей была возможность вакцинироваться в том пункте пункте вакцинации, где должны соответственно работать бесперебойно и приближенно к людям", – сказал он.

Кроме того, в Украине создадут биокластер, чтобы иметь возможность делать собственные вакцины от ковида и тест-системы.

"Плюшки" для вакцинированных в Украине

В Украине ввели поощрения для людей, которые получат прививку от коронавируса:

вакцинированные в ТРЦ Blockbuster Mall могут получить билеты на футбольные матчи с участием ФК "Шахтер";

в ТРЦ Blockbuster Mall могут получить билеты на футбольные матчи с участием ФК "Шахтер"; в Днепре власти обещают вакцинированным жителям бесплатные месячные абонементы на проезд в общественном транспорте и скидки на билеты в кино.

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