"Никогда не простим жертвы и страдания": обращение Зеленского к украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский 6 марта обратился к украинцам по случаю Прощенного воскресенья.

"Сегодня Прощенное воскресенье. День, когда мы всегда просим прощения друг у друга... Но мы не простим расстрелянных жилых домов, мы не простим ракету, которую наша противовоздушная оборона сбила сегодня над Охматдетом. И еще более 500 таких ракет, которые ударили по нашей земле – по Украине, по нашим людям, детям. Мы не простим расстрелы безоружных людей, разрушение нашей инфраструктуры. Мы не простим сотни и сотни жертв. Тысячи и тысячи страданий. И Бог не простит. Ни сегодня. Ни завтра. Никогда. И вместо Прощенного будет Судный день", – заявил президент.