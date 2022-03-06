"Ніколи не пробачимо жертви та страждання": звернення Зеленського до українців

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Президент України Володимир Зеленський 6 березня звернувся до українців з нагоди Прощеної неділі.
"Сьогодні Прощена неділя. День, коли ми завжди просили пробачення один в одного... Але ми не пробачимо розстріляних житлових будинків, ми не пробачимо ракету, яку наша протиповітряна оборона збила сьогодні над Охматдитом. І ще більше 500 таких ракет, які вдарили по нашій землі – по Україні, по нашим людям, дітям. Ми не пробачимо розстріли беззбройних людей, руйнацію нашої інфраструктури. Ми не пробачимо сотні й сотні жертв. Тисячі й тисячі страждань. І Бог не пробачить. Ні сьогодні. Ні завтра. Ніколи. І замість Прощеного буде Судний день", – заявив президент.
Росія анонсувала новий обстріл
Глава держави нагадав, що на завтра Росія офіційно анонсувала обстріл української території – підприємств оборонного комплексу.
"Більшість побудовані десятиліття тому ще радянською владою. Побудовані в містах. А зараз вони – посеред звичайного міського середовища. Там працюють тисячі людей. Сотні тисяч живуть поряд. Це вбивство. Свідоме вбивство.І я не почув сьогодні реакції від жодного лідера світу. Від жодного західного політика. Реакції на цей анонс. Вдумайтесь у відчуття безкарності окупантів: вони анонсують звірства, які заплановані. Чому? Тому що немає реакції. Тому що мовчання", – підкреслив він.
"Знайдемо кожну сволоту"
Президент нагадав, що сьогодні в Ірпені було вбито родину – чоловіка, жінку й двох дітей.
"Прямо на дорозі. Як у тирі. Коли вони намагалися просто вийти з міста. Щоб урятуватися. Цілу родину. Скільки таких родин в Україні загинуло! Ми не пробачимо. Ми не забудемо. Ми покараємо кожного, хто скоїв звірства на цій війні. На нашій землі. Знайдемо кожну сволоту. Яка стріляла по наших містах. По наших людях. Яка бомбила нашу землю. Яка запускала ракети. Яка давала наказ і натискала на "Пуск". Вам не буде жодного тихого місця на цій землі. Окрім могили", – заявив він.