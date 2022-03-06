"Ніколи не пробачимо жертви та страждання": звернення Зеленського до українців

/ Фото: скріншот

Президент України Володимир Зеленський 6 березня звернувся до українців з нагоди Прощеної неділі.

"Сьогодні Прощена неділя. День, коли ми завжди просили пробачення один в одного... Але ми не пробачимо розстріляних житлових будинків, ми не пробачимо ракету, яку наша протиповітряна оборона збила сьогодні над Охматдитом. І ще більше 500 таких ракет, які вдарили по нашій землі – по Україні, по нашим людям, дітям. Ми не пробачимо розстріли беззбройних людей, руйнацію нашої інфраструктури. Ми не пробачимо сотні й сотні жертв. Тисячі й тисячі страждань. І Бог не пробачить. Ні сьогодні. Ні завтра. Ніколи. І замість Прощеного буде Судний день", – заявив президент.

Реклама

Росія анонсувала новий обстріл

Глава держави нагадав, що на завтра Росія офіційно анонсувала обстріл української території – підприємств оборонного комплексу.

"Більшість побудовані десятиліття тому ще радянською владою. Побудовані в містах. А зараз вони – посеред звичайного міського середовища. Там працюють тисячі людей. Сотні тисяч живуть поряд. Це вбивство. Свідоме вбивство.І я не почув сьогодні реакції від жодного лідера світу. Від жодного західного політика. Реакції на цей анонс. Вдумайтесь у відчуття безкарності окупантів: вони анонсують звірства, які заплановані. Чому? Тому що немає реакції. Тому що мовчання", – підкреслив він.

"Знайдемо кожну сволоту"

Президент нагадав, що сьогодні в Ірпені було вбито родину – чоловіка, жінку й двох дітей.