Новая провокация. Оккупанты звонят родным военных ВСУ – что рассказывают

Российские наемники прибегают к новым провокациям / Фото: Коллаж: Сегодня
Оккупанты звонят из номеров украинских военных их близким и родным с недостоверной информацией об их состоянии и местонахождении.
Об этом пишет пресс-служба МВД.
В МВД попросили проинформировать близких и родных о действиях в таких ситуациях.
"Информация проверяется на достоверность", – говорится в сообщении.
Но если такие звонки действительно будут, то задавайте вопрос, на который знаете ответ только вы двое, например:
- название детского садика в который ходил;
- номер школы в которой учился;
- День рождения матери.
Чаты в соцсетях Киевской области заполонили русские агенты
Форумы и группы в WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook Киевщины массово заполонили одинаковые сообщения. Авторы сообщений активно расспрашивают о том, как добраться до Киева, кто может подвезти с маленьким ребенком в Киев, как добраться из Броваров в Борисполь. Это вражеские агенты.
Как сообщают в пабликах, все авторы присоединились к группам только с 25 февраля и пишут в основном на русском.
Что делать, если вы увидели такого рода вопросы и убедились, что автор является новым участником форума:
- Подавайте жалобу админу группы;
- Заглавными буквами в комментариях пишите, что автор опроса – это враг, собирающий информацию.