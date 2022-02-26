Новая провокация. Оккупанты звонят родным военных ВСУ – что рассказывают

Российские наемники прибегают к новым провокациям / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты звонят из номеров украинских военных их близким и родным с недостоверной информацией об их состоянии и местонахождении.

Об этом пишет пресс-служба МВД.

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В МВД попросили проинформировать близких и родных о действиях в таких ситуациях.

"Информация проверяется на достоверность", – говорится в сообщении.

Но если такие звонки действительно будут, то задавайте вопрос, на который знаете ответ только вы двое, например:

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название детского садика в который ходил;

номер школы в которой учился;

День рождения матери.

Чаты в соцсетях Киевской области заполонили русские агенты

Форумы и группы в WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook Киевщины массово заполонили одинаковые сообщения. Авторы сообщений активно расспрашивают о том, как добраться до Киева, кто может подвезти с маленьким ребенком в Киев, как добраться из Броваров в Борисполь. Это вражеские агенты.

Как сообщают в пабликах, все авторы присоединились к группам только с 25 февраля и пишут в основном на русском.

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Что делать, если вы увидели такого рода вопросы и убедились, что автор является новым участником форума:

Подавайте жалобу админу группы;

Заглавными буквами в комментариях пишите, что автор опроса – это враг, собирающий информацию.

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