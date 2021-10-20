Новые правила перевозок в Украине с 21 октября: кого они не коснутся

Новые правила перевозок в транспорте Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

С 21 октября в Украине будут действовать новые правила перевозок. Это коснется только железнодорожного, авиационного и автобусного транспорта между областями.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании в среду, 20 октября.

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Кого новые правила перевозок не коснутся?

Как рассказал Шмыгаль, все межобластные перевозки разрешены при наличии COVID- сертификата или отрицательного ПЦР-теста.

"Мы говорим о железнодорожном, авиационном и автобусном транспорте", – отметил премьер-министр.

Новые правила не коснутся:

общественного транспорта в городах

перевозок внутри одной области

Ограничения в транспорте Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

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Какие правила введут в Украине?

С 21 октября водители, экипаж и пассажиры должны иметь один из таких документов:

документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации; для желтых областей подойдет и одна доза;

международный, внутренний сертификат или иностранный сертификат о вакцинации однодозной вакциной или двумя дозами дводозной,

отрицательный результат ПЦР-теста или справка о выздоровлении от ковида, актуальность которых подтверждена с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в частности с использованием "Дії";

отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, действующий 72 часа.

Ситуация с коронавирусом в Украине

В Украине за последние сутки обнаружено 18 912 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Всего инфекцию подтвердили у 2 679 185 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерло 495 жителей Украины (всего – 61 843). Вылечить удалось 2 344 799 инфицированных (7605 – за последние сутки).

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За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1606), Днепропетровской (1253), Харьковской (1242), Запорожской (1225) и Донецкой (1040) областях.

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