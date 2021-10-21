Новые правила проезда с 21 октября: перевозчики бунтуют и отказываются работать

Как с 21 октября работает транспорт в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Из-за нововведенных правил перевозок в Украине с 21 октября автобусные перевозчики отказываются работать. Так, в первый день изменений в Киеве на маршруты не вышли 40% автоперевозчиков.

Об этом сообщили в компании "Укрпас".

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40% перевозчиков не вышли на маршруты

Как рассказал директор "Укрпаса" Максим Скляренко, 21 октября на автобусные рейсы, которые отправляются с Центрального автовокзала Киева, не вышли 40% перевозчиков.

Причина – перевозчики не понимают правил контроля и боятся, что полиция будет штрафовать водителей.

"В результате мы получаем то, против чего боролись с момента основания компании "Укрпас", – перевозчики возвращаются к "теневым" перевозкам", – отметил Скляренко.

Какие рейсы отменили 21 октября?

21 октября отменен ряд рейсов в Кривой Рог, Николаевку, Ровно, Харьков, Каменец-Подольский, Умань, Одессу, Белгород-Днестровский, Новгород-Северский и другие города.

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Новые правила перевозок в транспорте Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

Какие правила ввели в Украине?

С 21 октября водители, экипаж и пассажиры должны иметь один из таких документов:

документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации; для желтых областей подойдет и одна доза;

международный, внутренний сертификат или иностранный сертификат о вакцинации однодозной вакциной или двумя дозами дводозной,

отрицательный результат ПЦР-теста или справка о выздоровлении от ковида, актуальность которых подтверждена с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в частности с использованием "Дії";

отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, действующий 72 часа.

Статистика коронавируса на сегодняшний день

В Украине за прошлые сутки, 20 октября, зафиксировали 22 415 новых случаев коронавируса. Это на три тысячи больше, чем сутками ранее.

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Всего инфекцию подтвердили у 2 701 600 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерло 546 жителей Украины (всего – 62 389). Вылечить удалось 2 352 835 инфицированных (8036 – за последние сутки).

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