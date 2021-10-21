Нові правила проїзду з 21 жовтня: перевізники бунтують і відмовляються працювати

Як з 21 жовтня працює транспорт в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Через нововведені правила перевезень в Україні з 21 жовтня автобусні перевізники відмовляються працювати. Так, у перший день змін у Києві на маршрути не вийшли 40% автоперевізників.

Про це повідомили в компанії "Укрпас".

Реклама

40% перевізників не вийшли на маршрути

Як розповів директор "Укрпасу" Максим Скляренко, 21 жовтня на автобусні рейси, які відправляються з Центрального автовокзалу Києва, не вийшли 40% перевізників.

Причина – перевізники не розуміють правил контролю і бояться, що поліція штрафуватиме водіїв.

"У підсумку ми отримуємо те, проти чого боролися з моменту заснування компанії "Укрпас", – перевізники повертаються до "тіньових "перевезень", – зазначив Скляренко.

Які рейси скасували 21 жовтня?

21 жовтня скасована низка рейсів до Кривого Рогу, Миколаївки, Рівного, Харкова, Кам'янець-Подільського, Умані, Одеси, Білгород-Дністровського, Новгород-Сіверського та інших міст.

Реклама

Нові правила перевезень у транспорті України. Фото: колаж "Сьогодні"

Які правила ввели в Україні?

З 21 жовтня водії, екіпаж і пасажири повинні мати один з таких документів:

документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; для "жовтих" областей підійде і одна доза;

міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат про вакцинацію однодозною вакциною або двома дозами дводозної;

негативний результат ПЛР-тесту або довідка про одужання від ковіду, актуальність яких підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням "Дії";

негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу, чинний 72 години.

Статистика коронавірусу на сьогодні

В Україні за минулу добу, 20 жовтня, зафіксували 22 415 нових випадків коронавірусу. Це на три тисячі більше, ніж добою раніше.

Реклама

Усього інфекцію підтвердили у 2 701 600 людей. За минулу добу від COVID-19 померли 546 жителів України (усього – 62 389). Вилікувати вдалося 2 352 835 інфікованих (8036 – за останню добу).

Раніше ми писали: