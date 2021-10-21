Нові правила проїзду з 21 жовтня: перевізники бунтують і відмовляються працювати

Як з 21 жовтня працює транспорт в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"
Через нововведені правила перевезень в Україні з 21 жовтня автобусні перевізники відмовляються працювати. Так, у перший день змін у Києві на маршрути не вийшли 40% автоперевізників.
Про це повідомили в компанії "Укрпас".
40% перевізників не вийшли на маршрути
Як розповів директор "Укрпасу" Максим Скляренко, 21 жовтня на автобусні рейси, які відправляються з Центрального автовокзалу Києва, не вийшли 40% перевізників.
Причина – перевізники не розуміють правил контролю і бояться, що поліція штрафуватиме водіїв.
"У підсумку ми отримуємо те, проти чого боролися з моменту заснування компанії "Укрпас", – перевізники повертаються до "тіньових "перевезень", – зазначив Скляренко.
Які рейси скасували 21 жовтня?
21 жовтня скасована низка рейсів до Кривого Рогу, Миколаївки, Рівного, Харкова, Кам'янець-Подільського, Умані, Одеси, Білгород-Дністровського, Новгород-Сіверського та інших міст.
Які правила ввели в Україні?
З 21 жовтня водії, екіпаж і пасажири повинні мати один з таких документів:
- документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; для "жовтих" областей підійде і одна доза;
- міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат про вакцинацію однодозною вакциною або двома дозами дводозної;
- негативний результат ПЛР-тесту або довідка про одужання від ковіду, актуальність яких підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням "Дії";
- негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу, чинний 72 години.
Статистика коронавірусу на сьогодні
В Україні за минулу добу, 20 жовтня, зафіксували 22 415 нових випадків коронавірусу. Це на три тисячі більше, ніж добою раніше.
Усього інфекцію підтвердили у 2 701 600 людей. За минулу добу від COVID-19 померли 546 жителів України (усього – 62 389). Вилікувати вдалося 2 352 835 інфікованих (8036 – за останню добу).
Раніше ми писали:
- З 21 жовтня діють нові правила перевезень. З самого ранку в Києві почалися перші проблеми – на вокзалі та автостанціях пропустили не всіх пасажирів.
- З 21 жовтня на Тернопільщині почали діяти нові карантинні правила.