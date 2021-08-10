Новые санкции против режима Лукашенко и обострение на Донбассе – главные новости СЕГОДНЯ

10 августа на Донбассе боевики ранили украинских военных, а судья Николай Чаус признался, как его пытались убить.
Санкции против режима Лукашенко
Европейский Союз ввел санкции против Беларуси за фальсификацию выборов в 2020 году режимом Лукашенко и репрессии против собственного народа.
В Брюсселе пообещали и дальше оказывать давление на режим Лукашенко, пока "все политзаключенные не будут освобождены, а в Беларуси не начнется осмысленный диалог и не состоятся свободные и независимые выборы".
В санкционный список ЕС попал белорусский олимпийский комитет – за отмывание денег. Также ограничения касаются бизнесменов и компаний, в частности одного из крупнейших белорусских госпредприятий – "Беларуськалий".
Чаус рассказал, как ушел от убийства
Судья Николай Чаус рассказал, что его пытались убить, но ему удалось сбежать. Также он обвинил Национальное антикоррупционное бюро в нарушении норм закона в вопросе его задержания.
Он заявил, что является потерпевшим в уголовном производстве о его похищении с целью убийства. Судья уверяет, что его не убили только потому, что он сбежал – прошел 50 км пешком и добровольно явился в СБУ.
По словам судьи, реально задержан он был 3 августа, а до этого он находился под защитой спецслужбы из-за грозы убийства.
Обострение на Донбассе
В результате вражеского огня трое военнослужащих получили огнестрельные осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного воина тяжелое, двоих – удовлетворительное.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
Заявление Резникова
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, который сейчас находится в США с визитом, заявил, что Россия не только оккупировала украинский Крым, но и практически захватила контроль над Черным морем, что несет угрозу не только Украине.
США могли бы усилить безопасность в регионе, разместив в Украине свои силы противовоздушной обороны и американских военных.
Разоблачение диверсантов
Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность псевдоспецслужбы так называемой "ЛНР" на территории, подконтрольной Украине.
Силовики задержали агентов, которые планировали взорвать сотрудника СБУ и осуществить ряд других терактов в Украине.
По заданию кураторов из России злоумышленник сформировал агентурную сеть, преимущественно из числа близких родственников сотрудников СБУ. Вербовку он проводил с использованием шантажа и психологического давления, угрожал физической расправой над родными и незаконным лишением имущества, находящегося на временно оккупированной территории.