Заминировали авто сотрудника СБУ и планировали теракты. В Украине задержали диверсантов

Злоумышленник сформировал агентурную сеть, преимущественно из числа близких родственников сотрудников СБУ

СБУ продолжает разоблачать диверсантов. Фото: архивное / Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность псевдоспецслужбы так называемой "ЛНР" на территории, подконтрольной Украине. Так, силовики задержали агентов, которые планировали взорвать сотрудника СБУ и осуществить ряд других терактов в Украине.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Что известно

По информации ведомства, СБУ удалось выйти на злоумышленника, который занимался вербовкой украинцев в прифронтовой территории. Им оказался 27-летний житель Северодонецка, который вступил в ряды так называемой "спецслужбы ЛНР" в 2018 году. Осенью этого же года он получил паспорт псевдореспублики, а через год – и паспорт гражданина РФ.

В СБУ подчеркивают, что по заданию кураторов из России злоумышленник сформировал агентурную сеть, преимущественно из числа близких родственников сотрудников СБУ. Вербовку он проводил с использованием шантажа и психологического давления, угрожал физической расправой над родными и незаконным лишением имущества, находящегося на временно оккупированной территории.

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"29 июля так называемый разведчик "ЛНР" организовал минирование служебного автомобиля сотрудника СБУ в Луганской области. Усилиями подразделений внутренней безопасности и контрразведки СБУ его план удалось сорвать, а завербованных агентов – выявить", – подчеркивается в сообщении.

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В СБУ отмечают, что в настоящее время продолжаются мероприятия по выявлению и установлению других возможных агентов псевдоспецслужбы.

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СБУ продолжает разоблачать диверсантов. Статистика за прошлый год:

В течение 2020 контрразведка Службы безопасности Украины прекратила деятельность 4 агентурных сетей и задержала 11 агентов российских спецслужб, трое из которых – при попытке совершения диверсий и терактов на объектах критической инфраструктуры.

Всего в 2020 году по материалам контрразведки начато 288 уголовных производств за преступления против основ национальной и общественной безопасности.

Среди этих производств 76 касаются государственной измены, 50 – террористической и диверсионной деятельности, 9 – посягательств на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, 4 – шпионажа.

Ранее мы сообщали, что в Одессе СБУ накрыла "ботоферму" и сеть агитаторов.

Также напомним, СБУ заблокировала крупную "ботоферму", которая работала на заказчиков из России.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: