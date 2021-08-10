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Нові санкції проти режиму Лукашенка і загострення на Донбасі – головні новини СЬОГОДНІ

Юлія Ляхова
10 серпня, 19:05
Сайт "Сьогодні" зібрав всі найважливіші новини вівторка 10 серпня

10 серпня на Донбасі бойовики поранили українських військових, а суддя Микола Чаус зізнався, як його намагалися вбити.

Санкції проти режиму Лукашенка

Європейський Союз запровадив санкції проти Білорусі за фальсифікацію виборів у 2020 році режимом Лукашенка і репресії проти власного народу.

У Брюсселі пообіцяли і далі чинити тиск на режим Лукашенка, поки "всі політв'язні не будуть звільнені, а в Білорусі не почнеться осмислений діалог і не відбудуться вільні і незалежні вибори".

До списку санкцій ЄС потрапив білоруський олімпійський комітет – за відмивання грошей. Також обмеження стосуються бізнесменів і компаній, зокрема одного з найбільших білоруських держпідприємств – "Білоруськалій".

Чаус розповів, як втік від вбивства

Суддя Микола Чаус розповів, що його намагалися вбити, але йому вдалося втекти. Також він звинуватив Національне антикорупційне бюро в порушенні норм закону в питанні його затримання.

Він заявив, що є потерпілим у кримінальному провадженні про його викрадення з метою вбивства. Суддя запевняє, що його не вбили тільки тому, що він втік – пройшов 50 км пішки і добровільно з'явився в СБУ.

За словами судді, реально затриманий він був 3 серпня, а до цього він перебував під захистом спецслужби через загрозу вбивства.

Загострення на Донбасі

В результаті ворожого вогню троє військовослужбовців отримали вогнепальні осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан здоров'я одного воїна важкий, двох – задовільний.

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Щодо дій збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.

Заява Резнікова

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, який зараз перебуває у США з візитом, заявив, що Росія не тільки окупувала український Крим, а й практично захопила контроль над Чорним морем, що несе загрозу не лише Україні.

США могли б посилити безпеку в регіоні, розмістивши в Україні свої сили протиповітряної оборони і американських військових.

Викриття диверсантів

Служба безпеки України викрила протиправну діяльність псевдоспецслужби так званої "ЛНР" на території, підконтрольній Україні.

Силовики затримали агентів, які планували підірвати співробітника СБУ і здійснити низку інших терактів в Україні.

За завданням кураторів з Росії зловмисник сформував агентурну мережу, переважно з числа близьких родичів співробітників СБУ. Вербування він проводив з використанням шантажу та психологічного тиску, погрожував фізичною розправою над рідними і незаконним позбавленням майна, що знаходиться на тимчасово окупованій території.

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