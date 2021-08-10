Пройшов 50 км і здався СБУ: Чаус розповів, як уникнув вбивства

Суддя реально був затриманий лише 3 серпня, а до цього пару днів перебував під захистом СБУ від убивць

Чауса намагалися вбити. Скріншот з відео

Суддя Микола Чаус, якого Вищий антикорупційний суд відправив під домашній арешт, розповів, що його намагалися вбити, але йому вдалося втекти. Також він звинуватив Національне антикорупційне бюро в порушенні норм закону у питанні його затримання.

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Про це йдеться у повному тексті постанови суду за підсумками засідання від 4 серпня, яке тільки зараз опубліковано.

Він заявив, що є потерпілим у кримінальному провадженні про його викрадення з метою вбивства. Суддя запевняє, що його не вбили тільки тому, що він втік – пройшов 50 км пішки і добровільно з'явився в СБУ.

За словами судді, реально затриманий він був 3 серпня, а до цього він перебував під захистом спецслужби через загрозу вбивства.

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Чаус вважає, що співробітники НАБУ порушили норми Кримінально-процесуального кодексу України, не подавши клопотання про його затримання до Вищого антикорупційного суду, при цьому НАБУ звернулося з клопотанням про застосування запобіжного заходу.

Такі обставини він вважає свідченням надання вказівки працівниками НАБУ або Спеціалізованої антикорупційної прокуратури діяти певним чином.

"Отже, працівники НАБУ порушили порядок звернення до Вищого антикорупційного суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу. Слідчий суддя мав відмовити у відкритті провадження за вказаним клопотанням", – заявив Чаус.

Суддя Микола Чаус

Екссуддя Дніпровського суду Микола Чаус фігурує в двох кримінальних провадженнях: НАБУ з 2016 року розслідує справу про вимагання та отримання хабаря Чаусом, в якому суддя є підозрюваним. Особливо він став відомий через закопану банку з грошима.

У той же час СБУ веде розслідування у кримінальному провадженні за фактом викрадення Чауса під час перебування у Молдові, а також незаконного переправлення його через державний кордон України. Суддя визнаний потерпілим у цій справі.

30 липня Миколи Чауса виявили в одному з сіл Вінницької області в одних трусах. Він заявив, що його викрали і вивезли з Молдови. Пізніше розігрався справжній трилер: поліція збиралася передати суддю НАБУ, але його несподівано перехопила СБУ і повезла до Києва. Дійшло до того, що антикорупціонери на трасі переслідували машину СБУ і вимагали зупинки.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 4 серпня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Чаус підозрюється у вимаганні та отриманні хабаря. НАБУ завершило справу Чауса і показало момент отримання грошей.

Читайте детальніше в нашому матеріалі, для кого небезпечний суддя-втікач Чаус.