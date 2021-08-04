Пригостили отруйною жуйкою. Чаус здивував новими деталями свого викрадення

Екс-суддя, якому обирають запобіжний захід, стверджує, що перед викраденням його отруїли за допомогою жувальної гумки

Микола Чаус каже, що його отруїли ядовитою жвачкою / колаж "Сьогодні"

Колишній суддя Дніпровського районного суду Києва, якому сьогодні обирають запобіжний захід, заявив під час суду, що перед викраденням його нібито почастували жувальною гумкою, "що містила якісь хімічні речовини".

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Про це повідомило джерело "Сьогодні" у правоохоронних органах.

За словами екс-судді, після того як він її пожував, "не усвідомлював своїх дій".

Водночас правоохоронці заявляють, що вірити розповіді Чауса про жуйку немає підстав.

Крім того, на суді Чаус сказав, що проти нього було вчинено якусь провокацію, маючи на увазі, що його підставили.

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Засідання з обрання запобіжного заходу Миколі Чаусу Фото: Ігор Серов / Фото: Сьогодні

Як повідомляє кореспондент "Сьогодні" із зали суду, на засіданні з обрання запобіжного заходу Чаус поводиться дуже спокійно, практично без емоцій.

Сторона звинувачення попросила для нього запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 14 днів, до 18 серпня. Якщо це станеться, то перед 18 серпня буде ще одне засідання, на якому знову обиратимуть запобіжний захід.

Ми також писали, що адвокат судді заявив, що до його підзахисного застосовувалися тортури. Нібито близько місяця йому не давали митися і постійно вмикали та вимикали світло.

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Нагадаємо, 30 липня Миколу Чауса виявили в одному з сіл Вінницької області. Він заявив, що його викрали і вивезли з Молдови. А потім почався справжній серіал: поліція збиралася передати суддю НАБУ, але його несподівано перехопила СБУ і повезла до Києва. Дійшло до того, що антикорупціонери на трасі переслідували машину СБУ і вимагали зупинки.

А ввечері 3 серпня детективи Національного антикорупційного бюро затримали Чауса на території лікарні "Феофанія" і відвезли в ізолятор.