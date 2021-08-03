НАБУ затримало Чауса у "Феофанії" (фото)

Екс-суддю Дніпровського райсуду Києва до призначеного на 4 серпня засідання суду перевезли з лікарні в ізолятор тимчасового утримання

НАБУ таки вдалось затримати суддю Чауса / колаж "Сьогодні"

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) ввечері у вівторок затримали колишнього суддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса, якого раніше нібито відвезли в невідомому напрямку співробітники Служби безпеки (СБУ). Затримання було проведене на території лікарні "Феофанія".

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Про це повідомила прес-служба НАБУ.

"Щойно у лікарні "Феофанія" детективи НАБУ затримали екссуддю Дніпровського райсуду Києва, підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди", – йдеться в повідомленні.

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Ім'я затриманого в НАБУ не назвали, але на прикріпленому до повідомлення фото за столом поруч з людиною в кепці НАБУ сидить Микола Чаус.

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У Нацбюро також уточнили, що екс-судді вручили клопотання про застосування запобіжного заходу, рішення щодо чого повинен 4 серпня узвалити Вищий антикорупційний суд (ВАКС), засідання якого призначене на 14:00.

Як повідомили в НАБУ, до засідання Чаус перебуватиме в ізоляторі тимчасового утримання.

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