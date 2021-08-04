Прикували до ліжка і не давали митися: адвокат заявив про знущання над Чаусом

Чауса з СІЗО СБУ сьогодні повинні відправити до Вищого антикорупційного суду, ось тільки стан його здоров'я незадовільний

НАБУ таки вдалось затримати суддю Чауса/колаж "Сьогодні"

Адвокат судді Миколи Чауса Ростислав Кравець підтвердив, що його підзахисного після затримання у Феофанії НАБУ передала до слідчого ізолятора СБУ. Також він заявляє, що до судді застосовувалися тортури. Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Над ним просто знущалися там 50 днів. Я вважаю, що він перебував в українських спецслужб. Він був прикутий до ліжка 50 днів. Близько місяця йому навіть не давали митися. Постійно вмикали і вимикали світло. Це тільки трохи про те, що з ним робили", – заявив Кравець.

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Зараз Чаус перебуває у СІЗО Служби безпеки України і йому готуються обирати сьогодні у Вищому антикорупційному суді запобіжний захід о 14:00.

"Вчора пізно ввечері НАБУ передала Службі безпеки України Чауса. Його відвезли до слідчого ізолятора СБУ – він там перебуває. Я так розумію, його на 14:00 відправлятимуть до Вищого антикорупційного суду. Що стосується його самопочуття, то я вважаю, що йому ще необхідне медичне обстеження і медичне втручання", – сказав адвокат.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 30 липня Миколу Чауса виявили в одному з сіл Вінниччини в одних трусах. Він заявив, що його викрали і вивезли з Молдови. Пізніше розігрався справжній трилер: поліція збиралася передати суддю НАБУ, але його несподівано перехопила СБУ і повезла до Києва. Дійшло до того, що антикорупціонери на трасі переслідували машину СБУ і вимагали зупинки.

У той же час адвокат Ростислав Кравець звернувся до Офісу генпрокурора з клопотанням про зміну підслідності справи – у НАБУ можуть забрати справу Чауса.

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У ОГП зазначали, що Чаус має два статуси: в НАБУ він проходить підозрюваним у кримінальній справі про хабарництво, а у СБУ – потерпілим через його викрадення. Різні процесуальні статуси Чауса у кримінальних процесах не є взаємовиключними і не можуть впливати на хід розслідування цих проваджень, заявили у прокуратурі.