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Новый антирекорд! В Украине растет число COVID-больных за сутки

Валентина Шаповал
28 января, 08:42
За прошлые сутки выздоровели от коронавирусной болезни более 6 тысяч украинцев

За все время пандемии в стране заболело 3 980 610 человек/Коллаж "Сегодня"

В Украине за сутки 27 января обнаружили 34 408 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это на две тысячи больше, чем сутками ранее. Среди заболевших 5341 детей и 808 медработников.

Об этом сообщает Минздрав.

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За прошлые сутки госпитализировали 3342 человека, зафиксировано 144 летальных исходов, а выздоровели 6142 человек.

За все время пандемии в стране заболело 3 980 610 человек, а летальных исходов – 99 882.

Количество новых зараженных в областях за сутки

  • г. Киев – 2384;
  • Винницкая область – 1505;
  • Волынская область – 682;
  • Днепропетровская область – 1523;
  • Донецкая область – 1383;
  • Житомирская область – 1988;
  • Закарпатская область – 889;
  • Запорожская область – 644;
  • Ивано-Франковская область – 2807;
  • Киевская область – 1188;
  • Кировоградская область – 181;
  • Луганская область – 557;
  • Львовская область – 2793;
  • Николаевская область – 598;
  • Одесская область – 2406;
  • Полтавская область – 1044;
  • Ровенская область – 1732;
  • Сумская область – 1689;
  • Тернопольская область – 1622;
  • Харьковская область – 1317;
  • Херсонская область – 784;
  • Хмельницкая область – 1865;
  • Черкасская область – 841;
  • Черновицкая область – 1088;
  • Черниговская область – 898.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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