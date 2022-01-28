Новый антирекорд! В Украине растет число COVID-больных за сутки

За все время пандемии в стране заболело 3 980 610 человек/Коллаж "Сегодня"
В Украине за сутки 27 января обнаружили 34 408 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это на две тысячи больше, чем сутками ранее. Среди заболевших 5341 детей и 808 медработников.
Об этом сообщает Минздрав.
За прошлые сутки госпитализировали 3342 человека, зафиксировано 144 летальных исходов, а выздоровели 6142 человек.
За все время пандемии в стране заболело 3 980 610 человек, а летальных исходов – 99 882.
Количество новых зараженных в областях за сутки
- г. Киев – 2384;
- Винницкая область – 1505;
- Волынская область – 682;
- Днепропетровская область – 1523;
- Донецкая область – 1383;
- Житомирская область – 1988;
- Закарпатская область – 889;
- Запорожская область – 644;
- Ивано-Франковская область – 2807;
- Киевская область – 1188;
- Кировоградская область – 181;
- Луганская область – 557;
- Львовская область – 2793;
- Николаевская область – 598;
- Одесская область – 2406;
- Полтавская область – 1044;
- Ровенская область – 1732;
- Сумская область – 1689;
- Тернопольская область – 1622;
- Харьковская область – 1317;
- Херсонская область – 784;
- Хмельницкая область – 1865;
- Черкасская область – 841;
- Черновицкая область – 1088;
- Черниговская область – 898.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Ранее мы писали:
- Дети переносят "Омикрон" тяжелее? Ляшко ответил.
Что делать при положительном тесте на COVID-19? Рассказываем самое главное