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Новий антирекорд! В Україні зростає кількість COVID-хворих за добу

Валентина Шаповал
28 січня, 08:42
Минулої доби одужали від коронавірусної хвороби понад 6 тисяч українців

За весь час пандемії в країні захворіли 3 980 610 осіб/Колаж "Сьогодні"

В Україні за добу 27 січня виявили 34 408 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Це на дві тисячі більше, ніж добою раніше. Серед хворих 5341 дітей та 808 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ.

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Минулої доби госпіталізували 3342 особи, зафіксовано 144 смерті, а одужали 6142 особи.

За весь час пандемії в країні захворіли 3 980 610 осіб, а смертей – 99 882.

Кількість нових заражених в областях за добу

  • м. Київ – 2384;
  • Вінницька область – 1505;
  • Волинська область – 682;
  • Дніпропетровська область – 1523;
  • Донецька область – 1383;
  • Житомирська область – 1988;
  • Закарпатська область – 889;
  • Запорізька область – 644;
  • Івано-Франківська область – 2807;
  • Київська область – 1188;
  • Кіровоградська область – 181;
  • Луганська область – 557;
  • Львівська область – 2793;
  • Миколаївська область – 598;
  • Одеська область – 2406;
  • Полтавська область – 1044;
  • Рівненська область – 1732;
  • Сумська область – 1689;
  • Тернопільська область – 1622;
  • Харківська область – 1317;
  • Херсонська область – 784;
  • Хмельницька область – 1865;
  • Черкаська область – 841;
  • Чернівецька область – 1088;
  • Чернігівська область – 898.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

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