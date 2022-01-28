Новий антирекорд! В Україні зростає кількість COVID-хворих за добу

За весь час пандемії в країні захворіли 3 980 610 осіб/Колаж "Сьогодні"

В Україні за добу 27 січня виявили 34 408 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Це на дві тисячі більше, ніж добою раніше. Серед хворих 5341 дітей та 808 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ.

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Минулої доби госпіталізували 3342 особи, зафіксовано 144 смерті, а одужали 6142 особи.

За весь час пандемії в країні захворіли 3 980 610 осіб, а смертей – 99 882.

Кількість нових заражених в областях за добу

м. Київ – 2384;

Вінницька область – 1505;

Волинська область – 682;

Дніпропетровська область – 1523;

Донецька область – 1383;

Житомирська область – 1988;

Закарпатська область – 889;

Запорізька область – 644;

Івано-Франківська область – 2807;

Київська область – 1188;

Кіровоградська область – 181;

Луганська область – 557;

Львівська область – 2793;

Миколаївська область – 598;

Одеська область – 2406;

Полтавська область – 1044;

Рівненська область – 1732;

Сумська область – 1689;

Тернопільська область – 1622;

Харківська область – 1317;

Херсонська область – 784;

Хмельницька область – 1865;

Черкаська область – 841;

Чернівецька область – 1088;

Чернігівська область – 898.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

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