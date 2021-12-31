Новый год начнется с штормового ветра: какой будет погода в Украине 1 января

Погода в Украине на 1 января / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 1 января, в Украине Новый год начнется дождем и теплой погодой. Также стоит ждать штормовой ветер.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

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Осадки и ветер

В новогоднюю ночь дожди пройдут на западе, севере, в центре и достигнут Одесскую область.

"Влажная воздушная масса будет перемещаться в восточном направлении и постепенно охватит все центральные области, юг и восток Украины. В западных и северных областях осадки днем ​​стихнут", – утверждает синоптик.

Дождь будет смешиваться с мокрым снегом. Прогнозируется сильный ветер северо-западного направления.

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Где будет тепло

Температура воздуха в новогоднюю ночь будет от 1 мороза до 3 тепла. В восточных областях от -2 до -7 градусов, а в западных областях максимальная температура +5 градусов.

Днем 1 января столбики термометров будут колебаться от +2 до +6 градусов. На западе и юге поднимется температура до +8 градусов. В восточных областях будет около 0.

Погода в Украине на 1 января. Фото: Наталии Диденко

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В Украине предупредили об угрозе схода лавин

31 декабря в Закарпатской и Львовской областях может быть значительная снеголавинная опасность.

Спасатели утверждают, если вы оказали в горах во время снежной лавины, то нужно:

сохранять покой и избегать паники;

услышав шум приближающейся снежной лавины, немедленно спрятаться за скалу, дерево, лечь на землю, укрыть руками голову, прижать колени к животу;

нужно ориентировать свое тело за движением лавины и дышать через одежду.

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