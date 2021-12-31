Новий рік розпочнеться зі штормового вітру: якою буде погода в Україні 1 січня

Погода в Україні на 1 січня / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 1 січня, в Україні Новий рік почнеться дощем та теплою погодою. Також варто чекати штормовий вітер.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

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Опади та вітер

У новорічну ніч дощі пройдуть на заході, півночі, у центрі та досягнуть Одеської області.

"Волога повітряна маса переміщатиметься у східному напрямку та поступово охопить усі центральні області, південь та схід України. У західних та північних областях опади вдень стихнуть", – стверджує синоптик.

Дощ змішуватиметься із мокрим снігом. Прогнозується сильний вітер північно-західного спрямування.

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Де буде тепло

Температура повітря у новорічну ніч буде від 1 морозу до 3 тепла. У східних областях від -2 до -7 градусів, а західних областях максимальна температура +5 градусів.

Вдень 1 січня стовпчики термометрів коливатимуться від +2 до +6 градусів. На заході та півдні підніметься температура до +8 градусів. У східних областях близько 0.

Погода в Україні на 1 січня. Фото: Наталки Діденко

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В Україні попередили про загрозу сходження лавин

31 грудня у Закарпатській та Львівській областях може бути значна сніголавинна небезпека.

Рятувальники затверджують, якщо ви опинилися в горах під час снігової лавини, то потрібно:

зберігати спокій та уникати паніки;

почувши шум снігової лавини, що наближається, негайно сховатися за скелю, дерево, лягти на землю, вкрити руками голову, притиснути коліна до живота;

потрібно орієнтувати своє тіло за рухом лавини та дихати через одяг.

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