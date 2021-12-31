Новий рік розпочнеться зі штормового вітру: якою буде погода в Україні 1 січня

Погода в Україні на 1 січня / Колаж "Сьогодні"
Завтра, 1 січня, в Україні Новий рік почнеться дощем та теплою погодою. Також варто чекати штормовий вітер.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.
Опади та вітер
У новорічну ніч дощі пройдуть на заході, півночі, у центрі та досягнуть Одеської області.
"Волога повітряна маса переміщатиметься у східному напрямку та поступово охопить усі центральні області, південь та схід України. У західних та північних областях опади вдень стихнуть", – стверджує синоптик.
Дощ змішуватиметься із мокрим снігом. Прогнозується сильний вітер північно-західного спрямування.
Де буде тепло
Температура повітря у новорічну ніч буде від 1 морозу до 3 тепла. У східних областях від -2 до -7 градусів, а західних областях максимальна температура +5 градусів.
Вдень 1 січня стовпчики термометрів коливатимуться від +2 до +6 градусів. На заході та півдні підніметься температура до +8 градусів. У східних областях близько 0.
В Україні попередили про загрозу сходження лавин
31 грудня у Закарпатській та Львівській областях може бути значна сніголавинна небезпека.
Рятувальники затверджують, якщо ви опинилися в горах під час снігової лавини, то потрібно:
- зберігати спокій та уникати паніки;
- почувши шум снігової лавини, що наближається, негайно сховатися за скелю, дерево, лягти на землю, вкрити руками голову, притиснути коліна до живота;
- потрібно орієнтувати своє тіло за рухом лавини та дихати через одяг.
Раніше ми писали:
- в Карпатах на горі Плай зійшла лавина. Лінія відриву лавини з гори зафіксована на висоті 1270 м-коду.
- снігова лавина на трасі "Київ – Чоп" виявилася фейком. Як пояснили в Управлінні ДСНС Закарпаття, відео сходження було знято у Швейцарії.