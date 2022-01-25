Еще одна область Украины попала в красную зону

В Украине продолжают ужесточать карантин.

С 27 января красный уровень эпидемической опасности будет установлен на территории Ровенской области.

Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в Telegram.

Реклама

Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 27 января 2022 "красный" уровень эпидемической опасности на территории Ровенской области", - заявил Немчинов.

Новость дополняется