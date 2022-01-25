Ще одна область України потрапила до червоної зони

В Україні продовжують посилювати карантин.

З 27 січня червоний рівень епідемічної небезпеки буде встановлено на території Рівненської області.

Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов у Telegram.

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Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 27 січня 2022 року червоний рівень епідемічної небезпеки на території Рівненської області", – заявив Немчінов.

Друга область у червоній зоні

З 24 січня 2022 року червоний рівень епідемічної небезпеки встановлений на території Івано-Франківської області.

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Загалом в Україні минулої доби, 24 січня, зафіксували 19 118 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Це на 6203 більше, ніж за 23 січня.

Карантинні правила

Червоний рівень епідемічної небезпеки – це робота закладів громадського харчування тільки для вакцинованих або з результатами тесту, зробленого за 72 години.

Те саме стосується:

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торгово-розважальних центрів,

готелів,

кінотеатрів та інших закладів культури,

спортзалів,

суб'єктів, які проводять торговельне та побутове обслуговування, у тому числі ринків.

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