На межі локдауну. В Україні знову оновили карантинні зони

Івано-Франківська область досі залишається червоною

В Україні помаранчевих областей побільшало. Фото: колаж "Сьогодні"

На 25 січня в Україні знову збільшилася помаранчева карантинна зона. В епіднебезпеці виявилися ще чотири області.

Про це свідчать дані МОЗ.

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Карантинні зони в Україні

Зараз до помаранчевої карантинної зони входять такі області:

Вінницька

Житомирська

Волинська

Донецька

Закарпатська

Львівська

Одеська

Рівненська

Сумська

Тернопільська

Харківська

Хмельницька

Чернівецька

Чернігівська

Крім того, Івано-Франківська область з 24 січня потрапила до червоної зони карантину. Решта регіонів залишаються жовтими.

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Карантинні зони в Україні станом на 25 січня

В Україні за добу виявили понад 19 тисяч COVID-хворих

В Україні минулої доби, 24 січня, зафіксували 19 118 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Це на 6203 більше, ніж за 23 січня

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