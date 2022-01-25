На грани локдауна. В Украине снова обновили карантинные зоны

Ивано-Франковская область до сих пор остается красной

В Украине оранжевых областей стало больше. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на 25 января в Украине снова увеличилась оранжевая карантинная зона. В эпидопасности оказались еще четыре области.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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Карантинные зоны в Украине

Сейчас в оранжевую карантинную зону входят следующие области:

Винницкая

Житомирская

Волынская

Донецкая

Закарпатская

Львовская

Одесская

Ровенская

Сумская

Тернопольская

Харьковская

Хмельницкая

Черновицкая

Черниговская

Кроме того, Ивано-Франковская область с 24 января попала в красную зону карантина. Все остальные регионы остаются желтыми.

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Карантинные зоны в Украине по состоянию на 25 января

В Украине за сутки выявили более 19 тысяч COVID-больных

В Украине за прошедшие сутки, 24 января, зафиксировали 19 118 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Это на 6 203 больше, чем за 23 января.

Также за минувшие сутки:

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