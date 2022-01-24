Заболеть гриппом и COVID-19 одновременно возможно: почему это опасно

В некоторых странах заявили о случаях одновременного заражения COVID-19и гриппом. В Украине сейчас циркулируют четыре вируса гриппа, однако медики еще не фиксировали случаи одновременного заражения.
Об этом сайту "Сегодня" сообщил инфекционист Виктор Петров.
"У нас в стране сейчас циркулируют два вируса типа А и два – типа В. То есть четыре вируса гриппа. Плюс COVID-19. "Омикрон" сейчас вытесняет "Дельту", поэтому в ближайшие недели "Омикрон" станет доминирующим. Есть ли в Украине случаи одновременного заражения COVID-19 и гриппа? Есть тесты на грипп, но они не дешевые и не все больные хотят их сдавать. Государство при этом не обеспечивает", – говорит инфекционис.
По словам медика, опасность одновременного инфицирования гриппом и COVID-19 в том, что поражение легких происходит намного быстрее.
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"Есть риск развития дыхательной недостаточности", – добавил Виктор Петров.
Первые случаи одновременного заражения
Florona – одновременное заражение сезонным гриппом и COVID-19. Первый случай зафиксировали в Сербии.
Также ранее Florona зафиксировали в Хорватии, Северной Македонии и Республике Сербской Боснии и Герцеговины.
Статистика коронавируса в Украине
В Украине за сутки 23 января зафиксировано 12 915 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 1836 человек;
- летальных исходов – 67;
- выздоровели – 2430 человек.
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