Заболеть гриппом и COVID-19 одновременно возможно: почему это опасно

Из-за одновременного инфицирования поражение легких происходит намного быстрее

При появлении первых симптомов болезни нужно сразу обратиться к врачу / Коллаж "Сегодня"

В некоторых странах заявили о случаях одновременного заражения COVID-19и гриппом. В Украине сейчас циркулируют четыре вируса гриппа, однако медики еще не фиксировали случаи одновременного заражения.

Об этом сайту "Сегодня" сообщил инфекционист Виктор Петров.

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"У нас в стране сейчас циркулируют два вируса типа А и два – типа В. То есть четыре вируса гриппа. Плюс COVID-19. "Омикрон" сейчас вытесняет "Дельту", поэтому в ближайшие недели "Омикрон" станет доминирующим. Есть ли в Украине случаи одновременного заражения COVID-19 и гриппа? Есть тесты на грипп, но они не дешевые и не все больные хотят их сдавать. Государство при этом не обеспечивает", – говорит инфекционис.

По словам медика, опасность одновременного инфицирования гриппом и COVID-19 в том, что поражение легких происходит намного быстрее.

"Есть риск развития дыхательной недостаточности", – добавил Виктор Петров.

Первые случаи одновременного заражения

Florona – одновременное заражение сезонным гриппом и COVID-19. Первый случай зафиксировали в Сербии.

Также ранее Florona зафиксировали в Хорватии, Северной Македонии и Республике Сербской Боснии и Герцеговины.

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Статистика коронавируса в Украине

В Украине за сутки 23 января зафиксировано 12 915 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1836 человек;

летальных исходов – 67;

выздоровели – 2430 человек.

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