Новый мэр Харькова и информационная провокация со стороны РФ — главные новости за ночь

У Харькова новый мэр, а Россия прибегает к новым провокациям/Коллаж: Сегодня

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Новый мэр Харькова: Терехов выиграл выборы за один тур

По данным городской ТИК, на внеочередных выборах мэра Харькова победил действующий и. о. городского головы, кандидат от партии "Блок Кернеса — Успешный Харьков!" Игорь Терехов. Он получил 50,66% голосов.

Реклама

Игорь Терехов уже может принимать поздравления / Коллаж "Сегодня"

Минобороны Украины: Скопление войск России на нашей границе – информационная провокация

Сообщение американской газеты The Washington Post со ссылкой на анонимных чиновников о том, что на границе Украины опять концентрируются войска России, в Украине расценивают как удачную информационно-психологическую операцию, которую провела Москва.

Минобороны Украины следит за передвижением войск России / Коллаж "Сегодня"

Реклама

Православный конфликт: Епифаний лишил Филарета канонических прав

В Украинской православной церкви Киевского патриархата опубликовали разъяснения по поводу Епифания (Думенко), который когда-то принадлежал этой церкви, а в декабре 2018 года возглавил вновь созданную ПЦУ. Так, у Филарета отметили, что Епифаний не является главой ни УПЦ, ни УПЦ КП.

Епифаний лишил Филарета канонических прав и обязанностей правящего епископа/Колаж: Сегодня

iPhone и Apple Watch смогут вызывать экстренные службы в случае ДТП

В 2022 году Apple добавит в iPhone и Apple Watch новую функцию "обнаружения сбоев", которая автоматически набирает 911, если обнаруживает, что пользователь попал в автомобильную аварию.

Реклама