Новий мер Харкова та інформаційна провокація з боку РФ — головні новини за ніч

У Харкова новий мер, а Росія вдається до нових провокацій/Колаж: Сьогодні

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Новий мер Харкова: Терехов виграв вибори за один тур

За даними міської ТВК, на позачергових виборах мера Харкова переміг діючий в. о. міського голови, кандидат від партії "Блок Кернеса — Успішний Харків!" Ігор Терехов. Він здобув 50,66% голосів.

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Ігор Терехов вже може приймати вітання / Колаж "Сьогодні"

Міноборони України: Скупчення військ Росії на нашому кордоні – інформаційна провокація

Повідомлення американської газети The Washington Post з посиланням на анонімних чиновників про те, що на кордоні України знову концентруються війська Росії, в Україні розцінюють як вдалу інформаційно-психологічну операцію, яку провела Москва.

Міноборони України стежить за пересуванням військ Росії / Колаж "Сьогодні"

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Православний конфлікт: Епіфаній позбавив Філарета канонічних прав

В Українській православній церкві Київського патріархату опублікували роз'яснення стосовно Епіфанія (Думенко), який колись належав до цієї церкви, а у грудні 2018 року очолив новостворену ПЦУ. Так, у Філарета зазначили, що Епіфаній не є головою ані УПЦ, ані УПЦ КП.

Епіфаній позбавив Філарета канонічних прав і обов'язків правлячого єпископа/Колаж: Сьогодні

iPhone та Apple Watch зможуть викликати екстрені служби у разі ДТП

У 2022 році Apple додасть до iPhone і Apple Watch нову функцію "виявлення збоїв", яка автоматично набирає 911, якщо виявляє, що користувач потрапив в автомобільну аварію.

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