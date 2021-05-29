Новый опаснейший штамм COVID-19 и подробности гибели экс-главы СВР Гвоздя – главные новости СЕГОДНЯ

В украинских городах открываются центры вакцинации, а известные артисты поехали на вечеринку к сыну Лукашенко в разгар самолетного скандала – сайт "Сегодня" собрал самые важные новости субботы, 29 мая.

Коллеги погибшего бывшего руководителя Службы внешней разведки Украины (СВР) генерал-лейтенанта Виктора Гвоздя рассказали "Сегодня", что трагедия произошла спустя несколько дней после его дня рождения. Недавно Гвоздю исполнилось 62 года. Ему стало плохо на глубине 40 метров. Возможно, причиной было сердце.

Виктор Гвоздь. Фото: facebook.com/victor.hvozd.3

В Киеве и Львове запустили первые в Украине центры вакцинации от коронавируса. В обоих городах наблюдаются очереди за прививкой. Прививки вакциной CoronaVac будут делать киевлянам, которые зарегистрировались в приложении "Дія".

Вакцинация будет проходить в субботу и воскресенье. Фото: "Сегодня" Реклама

Мы узнали погоду на июнь. В Украине начало июня будет теплым, однако с дождями. Первые десять дней месяца осадки будут через день-два, а в середине месяца ожидаются ливни с грозами, местами с градом.

Власти Вьетнама обнаружили новый вариант коронавируса – комбинацию индийского и британского вариантов COVID-19. Он более заразный и быстро распространяется по воздуху. Может стать причиной очередной волны заболевания.

Вера Брежнева, которую заметили в Минске в компании Артема Милевского, а также Валерий Меладзе, Григорий Лепс и певец Emin выступили на вечеринке у старшего сына президента Беларуси – Виктора Лукашенко. В Instagram-профилях звезд фото или видео с ивента нет. Гостям, вероятно, запретили публиковать какой-либо контент с вечера.

Видео: https://t.me/motolkohelp