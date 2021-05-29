Гибель экс-главы Службы внешней разведки Украины. Появились новые подробности трагедии

Один из коллег погибшего генерала рассказал по какой причине Гвоздю стало плохо во время дайвинга на глубине 40 метров

Коллеги погибшего бывшего руководителя Службы внешней разведки Украины (СВР) генерал-лейтенанта Виктора Гвоздя рассказали "Сегодня", что трагедия произошла спустя несколько дней после его дня рождения. Недавно Виктору Ивановичу исполнилось 62 года.

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"По нашим данным, Виктору Ивановичу стало плохо на глубине 40 метров. Возможно, причиной было сердце. Профессиональные дайверы считают, что такая глубина опасна. Впрочем, Виктор Иванович, любил глубину и новые цели. Поговаривал, что у него есть цель погрузиться и на 100 метров", – рассказал нам один из коллег Виктора Гвоздя.

Погибший с другом в Батуми. Фото: facebook.com/irakli.irakli.1460

В соцсетях знакомые и близкие Гвоздя выражают свою скорбь. Так, украинская телеведущая "Украина 24" Наталья Влащенко написала, что последние годы после отставки генерал скучал по работе, но жил очень активно – редактировал журнал о разведке, преподавал, много путешествовал.

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"Ужасно больно и трудно представить, что уже не позвать его ни на чашку кофе, не в эфир. Светлая память", – написала Влащенко.

Также украинская журналистка Оксана Соколова написала, что ошеломлена гибелью экс-главы Службы внешней и военной разведок Украины.

"Мы буквально на днях списывались с ним, он готовился к погружениям в Дахабе и писал, что увлекся техническим дайвингом 8 лет назад. Стаж таки немаленький. Был ли это просто несчастный случай? Надеюсь, будет проведено полноценное государственное расследование", – подытожила Соколова.

Напомним, генерал погиб во время дайвинга на одном из египетских курортов. Трагедия случилась около 11 утра 28 мая возле города Дахаб на Синайском полуострове.

Гвоздь был активным участником Революции достоинства, после которой в 2014 году был назначен Уполномоченным Верховной Рады по контролю за деятельностью разведок в Украине, но скоро занял должность председателя СВР, которую возглавлял до 29 апреля 2016 года.

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Кроме того, в 2008-2010 годах он возглавлял Главное управление разведки Министерства обороны.

Напомним, нынешним главой СВР является Валерий Кондратюк.