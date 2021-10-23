Новый рекорд! Почти 290 тыс. украинцев вакцинировано против COVID-19 за сутки

В Украине зафиксировали новый рекорд прививок от коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня
За сутки 22 октября в Украине 289 468 человек вакцинировано против COVID-19.
Об этом пишет пресс-служба Минздрава.
С начала прививочной кампании привито 8 760 924 человека, из них получили одну дозу – 8 760 922 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 915 377 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).
Всего проведено 15 676 299 прививок. 95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные.
За последние сутки работали:
- 1064 мобильных бригад по иммунизации;
- 3169 пунктов прививки;
- 373 центров вакцинации населения.
Количество зараженных в регионах за сутки:
- г. Киев – 1221 случай;
- Винницкая область – 428 случаев;
- Волынская область – 517 случаев;
- Днепропетровская область – 1832 случая;
- Донецкая область – 1230 случаев;
- Житомирская область – 1145 случаев;
- Закарпатская область – 350 случаев;
- Запорожская область – 1136 случаев;
- Ивано-Франковская область – 638 случаев;
- Киевская область – 975 случаев;
- Кировоградская область – 157 случаев;
- Луганская область – 652 случая;
- Львовская область – 1754 случая;
- Николаевская область – 483 случая;
- Одесская область – 1499 случаев;
- Полтавская область – 1094 случая;
- Ровенская область – 946 случаев;
- Сумская область – 1085 случаев;
- Тернопольская область – 557 случаев;
- Харьковская область – 1409 случаев;
- Херсонская область – 956 случаев;
- Хмельницкая область – 1075 случаев;
- Черкасская область – 683 случая;
- Черновицкая область – 576 случаев;
- Черниговская область – 831 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Ранее мы писали:
- По состоянию на 20 октября в Украине в оранжевой зоне находятся 14 областей и Киев. В красной и желтой зоне карантина – по пять областей.
- Минздрав показал жуткие фото из COVID-отделений больниц и как вывозят тела умерших.