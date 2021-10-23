Новый рекорд! Почти 290 тыс. украинцев вакцинировано против COVID-19 за сутки

В Украине зафиксировали новый рекорд прививок от коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 22 октября в Украине 289 468 человек вакцинировано против COVID-19.

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

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С начала прививочной кампании привито 8 760 924 человека, из них получили одну дозу – 8 760 922 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 915 377 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 15 676 299 прививок. 95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные.

За последние сутки работали:

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1064 мобильных бригад по иммунизации;

3169 пунктов прививки;

373 центров вакцинации населения.

Количество зараженных в регионах за сутки:

г. Киев – 1221 случай;

Винницкая область – 428 случаев;

Волынская область – 517 случаев;

Днепропетровская область – 1832 случая;

Донецкая область – 1230 случаев;

Житомирская область – 1145 случаев;

Закарпатская область – 350 случаев;

Запорожская область – 1136 случаев;

Ивано-Франковская область – 638 случаев;

Киевская область – 975 случаев;

Кировоградская область – 157 случаев;

Луганская область – 652 случая;

Львовская область – 1754 случая;

Николаевская область – 483 случая;

Одесская область – 1499 случаев;

Полтавская область – 1094 случая;

Ровенская область – 946 случаев;

Сумская область – 1085 случаев;

Тернопольская область – 557 случаев;

Харьковская область – 1409 случаев;

Херсонская область – 956 случаев;

Хмельницкая область – 1075 случаев;

Черкасская область – 683 случая;

Черновицкая область – 576 случаев;

Черниговская область – 831 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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