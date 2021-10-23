Новий рекорд! Майже 290 тис. українців вакциновано від COVID-19 за добу

В Україні зафіксували новий рекорд щеплень від коронавірусу / Фото: Колаж: Сьогодні
За добу 22 жовтня в Україні 289 468 людей вакциновано проти COVID-19.
Про це пише прес-служба МОЗ.
З початку прищеплювальної кампанії щеплено 8 760 924 особи, з них отримали одну дозу – 8 760 922 людини, повністю імунізовані і отримали дві дози – 6 915 377 людей (з них двоє отримали одну дозу за кордоном).
Всього проведено 15 676 299 щеплень. 95% госпіталізованих з COVID-19 минулого тижня – невакциновані.
За останню добу працювали:
- 1064 мобільних бригад з імунізації;
- 3169 пунктів щеплення;
- 373 центрів вакцинації населення.
Кількість заражених в регіонах за добу:
- м. Київ – 1221 випадок;
- Вінницька область – 428 випадків;
- Волинська область – 517 випадків;
- Дніпропетровська область – 1832 випадки;
- Донецька область – 1230 випадків;
- Житомирська область – 1145 випадків;
- Закарпатська область – 350 випадків;
- Запорізька область – 1136 випадків;
- Івано-Франківська область – 638 випадків;
- Київська область – 975 випадків;
- Кіровоградська область – 157 випадків;
- Луганська область – 652 випадки;
- Львівська область – 1754 випадки;
- Миколаївська область – 483 випадки;
- Одеська область – 1499 випадків;
- Полтавська область – 1094 випадки;
- Рівненська область – 946 випадків;
- Сумська область – 1085 випадків;
- Тернопільська область – 557 випадків;
- Харківська область – 1409 випадків;
- Херсонська область – 956 випадків;
- Хмельницька область – 1075 випадків;
- Черкаська область – 683 випадки;
- Чернівецька область – 576 випадків;
- Чернігівська область – 831 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Раніше ми писали:
- Станом на 20 жовтня в Україні в "помаранчевій зоні" перебували 14 областей і Київ. У "червоній" і "жовтій" зоні карантину – по п'ять областей.
- МОЗ показав моторошні фото з COVID-відділень лікарень і як вивозять тіла померлих.