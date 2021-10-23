Новий рекорд! Майже 290 тис. українців вакциновано від COVID-19 за добу

В Україні зафіксували новий рекорд щеплень від коронавірусу / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 22 жовтня в Україні 289 468 людей вакциновано проти COVID-19.

Про це пише прес-служба МОЗ.

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З початку прищеплювальної кампанії щеплено 8 760 924 особи, з них отримали одну дозу – 8 760 922 людини, повністю імунізовані і отримали дві дози – 6 915 377 людей (з них двоє отримали одну дозу за кордоном).

Всього проведено 15 676 299 щеплень. 95% госпіталізованих з COVID-19 минулого тижня – невакциновані.

За останню добу працювали:

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1064 мобільних бригад з імунізації;

3169 пунктів щеплення;

373 центрів вакцинації населення.

Кількість заражених в регіонах за добу:

м. Київ – 1221 випадок;

Вінницька область – 428 випадків;

Волинська область – 517 випадків;

Дніпропетровська область – 1832 випадки;

Донецька область – 1230 випадків;

Житомирська область – 1145 випадків;

Закарпатська область – 350 випадків;

Запорізька область – 1136 випадків;

Івано-Франківська область – 638 випадків;

Київська область – 975 випадків;

Кіровоградська область – 157 випадків;

Луганська область – 652 випадки;

Львівська область – 1754 випадки;

Миколаївська область – 483 випадки;

Одеська область – 1499 випадків;

Полтавська область – 1094 випадки;

Рівненська область – 946 випадків;

Сумська область – 1085 випадків;

Тернопільська область – 557 випадків;

Харківська область – 1409 випадків;

Херсонська область – 956 випадків;

Хмельницька область – 1075 випадків;

Черкаська область – 683 випадки;

Чернівецька область – 576 випадків;

Чернігівська область – 831 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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