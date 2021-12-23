Новый смертоносный вариант штамма "Дельта" обнаружили в шести областях Украины – список

Новый вид штамма "Дельта" попал в Украину. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине нашли новый вариант опасного штамма "Дельта". По всей вероятности, он попал в страну с территории Российской Федерации.

Об этом сообщили в Facebook Института молекулярной биологии и генетики.

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В общей сложности ученые обнаружили на территории Украины 12 вариантов штамма "Дельта", один из них оказался новый.

Как проводилось исследование

Для этого предоставили 74 образца, взятых у пациентов из 9 регионов в период с 18 ноября по 1 декабря. Установлено, что все 100% образцов являются вариантами штамма "Дельта".

"Ученые ИМБГ зафиксировали 12 разных вариантов штамма "Дельта", однако их спектр отличается от тех, которые были распространены в ноябре. В частности, обнаружен новый для Украины вариант "Дельта"-штамма AY.122, который активно распространяется в России", – говорится в сообщении.

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Чем опасна вариация AY.122

Главные характеристики нового варианта "Дельты":

тяжелое течение болезни,

высокая скорость инфицирования,

высокая смертность.

Где обнаружили новую "Дельту"

Вариант AY.122 нашли в образцах из следующих городов:

Днепра,

Сум,

Полтавы,

Николаева,

Житомира,

Одессы.

Ученые объясняют, что высокий уровень смертности в Украине (как в России и Казахстане) может быть связан с особенностями штамма "Дельта", в тому числе варианта AY.122.

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В то же время ученые отчитались, что среди новых образцов штамм "Омикрон" не обнаружили.

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